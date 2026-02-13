Aynı Yağmur Altında'da Rosa'dan aşkı için geri dönülmez bir karar!

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', pazartesi akşamı ekrana gelecek ikinci bölümüyle hikayesini daha da derinleştiriyor. Hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizi; Ali ve Rosa'nın tutkuyla başlayan ancak bedeli ağır olan aşkını merkezine alıyor.

Farklı inançlara, yaşam tarzlarına ve aile yapılarına sahip iki gencin beklenmedik karşılaşması, yalnızca büyük bir aşkın değil, sarsıcı bir değişimin de başlangıcı oluyor.

ROSA, SEVDİĞİ ADAMI KORUMAK İÇİN KORAY'LA NİKAH MASASINA OTURUYOR Ali ve Rosa'nın aşkı kısa sürede alevlenirken, çevrelerindeki dengeler de aynı hızla değişmeye başlıyor. Koray'ın tehditleri ise Rosa'yı dönüşü olmayan bir kararın eşiğine sürüklüyor.

Sevdiği adamla hayal kuran genç kadın, yine sevdiği adamı korumak için kendini Koray'la nikah masasında buluyor.