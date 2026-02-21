Aynı Yağmur Altında'da büyük sınav: "Ben bana ait olanı aldım"
ATV'nin yeni gözdesi Aynı Yağmur Altında, Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenecek.
Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir.
ROSA BÜYÜK SINAV VERİYOR
Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.
Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar.
Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.
