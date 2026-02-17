Aynı Yağmur Altında’da Ali vuruldu! Rosa hayatının en zor kararını verdi

ATV'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Rosa, hayatının en zor kararını verirken, Ali'nin ölümle burun buruna geldiği sahne geceye damga vurdu.

Beliz'in Nikahı Basmasıyla Gerilim Tırmandı Nikah törenine Ali'nin beklenmedik gelişiyle birlikte gerilim yükseldi. Rosa cevap vermekte zorlanırken, Beliz elinde silahla töreni basınca ortalık iyice karıştı. Beliz silahı önce Ali'ye, ardından kendi kalbine doğrultarak intihar edeceğini söyledi. Ali, Beliz'i sakinleştirmek için hayatında kimse olmadığını söylemek zorunda kaldı. Yaşadığı kriz sonrası bayılan Beliz'i Ali kucağında konağa taşırken, Rosa bu anlarda büyük bir üzüntü yaşadı. Umur, kızının yaşadığı durumdan Ali'yi sorumlu tutarken, Ali bu suçlamalara boyun eğmedi. Rosa, gelinliğiyle konaktan ayrılarak geceyi Ali ile anılarının olduğu balıkçı kulübesinde geçirdi. Sabah kulübede karşılaşan ikili arasında yüzleşme yaşandı. Rosa, Ali'yi korumak amacıyla ona olan sevgisini inkar etti.

Koray'dan Gizli Hamle Bu sırada Umur, oğlu Koray'ın mafya lideri Civan Ergani ile gizli bir anlaşma yaptığını öğrendi. Öfkelenen Umur, anlaşmayı iptal etti. Bunun üzerine Koray, Civan'ın oğlu Celo ile gizli bir iş birliği yaparak Ali'yi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Ali Kaçırıldı, Rosa İyice Köşeye Sıkıştı Kulübeden ayrılan Ali, Celo'nun adamları tarafından kaçırıldı. Celo, Ali'nin başına silah dayalı halini Koray'a görüntülü aramayla izletti. Ali'nin öldürülmek edilmek üzere olduğunu gören Rosa, onun hayatını kurtarmak için Koray'la evlenmeyi ve bir daha kaçmamayı kabul etti. Koray, Celo'ya istediği otel işletmesini vereceğinin sözünü vererek infazı durdurdu. Beliz, Ali'nin odasında bulduğu yüzük kutusu sonrası kıskançlık krizi yaşadı. Ali'nin peşine düşen Beliz'i Hümeyra durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ali ile buluşmak üzere olan Rosa, Beliz'i fark edince mekandan ayrıldı. Beliz'in yüzükle ilgili hesap sorması üzerine Hümeyra, yüzüğün Beliz için alındığını söyleyerek durumu toparladı.