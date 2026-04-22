Aynadaki görüntü aldatıyor: Kaç yaşından sonra “yaşlı” sayılıyoruz?

Yaşlılık kavramı, değişen yaşam koşulları ve tıptaki gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. İngiltere'de binlerce kişiyle yapılan araştırma, toplumun yaşlılık tanımını ileriye taşıdığını ortaya koydu. Yeni verilere göre, yaşlılık sınırı artık 69 yaş olarak kabul ediliyor.

Araştırmaya göre insanlar artık birine "yaşlı" demek için geçmişe kıyasla daha uzun süre bekliyor. Önceki çalışmalarda bu sınır 62 yaş olarak ifade edilirken yeni veriler bu eşiğin yedi yıl ileri taşındığını gösteriyor. Bu değişim, yaşam süresinin uzaması ve daha aktif bir yaşlanma sürecinin benimsenmesiyle doğrudan bağlantılı görülüyor.

Toplumun yaşlılık tanımı tek tip değil. Farklı kuşaklar, bu kavramı farklı yaş aralıklarıyla ifade ediyor.

Bu veriler, gençlerin yaşlanmayı yalnızca fiziksel değil, sosyal ve zihinsel bir süreç olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

YAŞ AYRIMCILIĞI ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Araştırma, yaşçılık olarak bilinen ayrımcılığın toplumda hala güçlü olduğunu gösteriyor. Küçük yaşlardan itibaren oluşan bu algı, bireylerin yaşlanmaya karşı olumsuz bir bakış geliştirmesine neden oluyor.

Henüz çocuk yaşta bireylerin yaşlanma karşıtı ürünlere ilgi duyması, bu baskının ne kadar erken başladığını ortaya koyuyor. Ayrıca gençlerin önemli bir bölümü, ilerleyen yaşlarda sağlık ve görünüm konusunda olumsuz beklentiler taşıyor.