Aynadaki görüntü aldatıyor: Kaç yaşından sonra “yaşlı” sayılıyoruz?
Yaşlılık algısı değişiyor. İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı araştırmaya göre toplum artık bir kişiyi "yaşlı" olarak tanımlamak için daha ileri yaşları bekliyor. Yeni verilere göre bu sınır 69'a yükseldi. Ancak kuşaklar arasında bu algı hala ciddi farklılıklar gösteriyor.
Yaşlılık kavramı, değişen yaşam koşulları ve tıptaki gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. İngiltere'de binlerce kişiyle yapılan araştırma, toplumun yaşlılık tanımını ileriye taşıdığını ortaya koydu. Yeni verilere göre, yaşlılık sınırı artık 69 yaş olarak kabul ediliyor.
TOPLUMUN ALGISI GECİKİYOR
Araştırmaya göre insanlar artık birine "yaşlı" demek için geçmişe kıyasla daha uzun süre bekliyor. Önceki çalışmalarda bu sınır 62 yaş olarak ifade edilirken yeni veriler bu eşiğin yedi yıl ileri taşındığını gösteriyor. Bu değişim, yaşam süresinin uzaması ve daha aktif bir yaşlanma sürecinin benimsenmesiyle doğrudan bağlantılı görülüyor.
KUŞAKLARA GÖRE YAŞLILIK ALGISI
Toplumun yaşlılık tanımı tek tip değil. Farklı kuşaklar, bu kavramı farklı yaş aralıklarıyla ifade ediyor.
|Kuşak / Grup
|Yaşlılık Başlangıcı
|Baby Boomer (1946-1964)
|67 yaş
|Genel ortalama
|69 yaş
|Z kuşağı
|60'lı yaşların başı
GENÇ NESİL DAHA ERKEN SINIR KOYUYOR
Z kuşağının yaşlanmaya bakışı yalnızca yaşla sınırlı değil. Araştırmaya göre:
- Zihinsel gerilemenin başladığı yaş: 62
- Teknolojiye uyumun zorlaştığı yaş: 59
- Moda algısının gerilediği yaş: 56
Bu veriler, gençlerin yaşlanmayı yalnızca fiziksel değil, sosyal ve zihinsel bir süreç olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.
YAŞ AYRIMCILIĞI ENDİŞESİ BÜYÜYOR
Araştırma, yaşçılık olarak bilinen ayrımcılığın toplumda hala güçlü olduğunu gösteriyor. Küçük yaşlardan itibaren oluşan bu algı, bireylerin yaşlanmaya karşı olumsuz bir bakış geliştirmesine neden oluyor.
Henüz çocuk yaşta bireylerin yaşlanma karşıtı ürünlere ilgi duyması, bu baskının ne kadar erken başladığını ortaya koyuyor. Ayrıca gençlerin önemli bir bölümü, ilerleyen yaşlarda sağlık ve görünüm konusunda olumsuz beklentiler taşıyor.
İŞ HAYATINDA DAHA DENGELİ BİR YAKLAŞIM
Dikkat çeken bir diğer bulgu ise iş dünyasına ilişkin. Z kuşağı, sosyal hayattaki ön yargılarına rağmen, iş ortamında daha deneyimli çalışanlara daha olumlu yaklaşıyor. Bu durum, gençlerin üretkenlik ve deneyim konusunda daha gerçekçi bir değerlendirme yaptığını gösteriyor. Araştırmacılar, yaşın tek başına bir ölçüt olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.