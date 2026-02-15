Aynadaki değişimin nedeni belli oldu! İnsan vücudu bu iki yaşta aniden yaşlanıyor

ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın sanıldığı gibi yavaş ve sürekli ilerlemediğini ortaya koydu. 25–75 yaş arası 108 kişinin moleküler verileri incelendi. En belirgin biyolojik değişimlerin 44 ve 60 yaş civarında iki ayrı dalga halinde gerçekleştiği saptandı.

Aynaya bakıp bir anda kırışıklıkların arttığını ya da ağrıların çoğaldığını düşündüyseniz, yalnız değilsiniz. ABD'de yapılan yeni bir çalışma, yaşlanmanın kademeli değil, belirli dönemlerde hızlanan bir süreç olabileceğini gösteriyor. Bulgular, bazı hastalıkların neden belli yaşlarda daha sık görüldüğünü de açıklayabilir.

🔬BİNLERCE MOLEKÜL YILLARCA İZLENDİ Stanford Üniversitesi Genomik ve Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi Direktörü Prof. Michael Snyder liderliğindeki araştırmada, 25 ile 75 yaş arasındaki 108 gönüllü takip edildi. Katılımcılar bir ila yedi yıl boyunca düzenli aralıklarla kan ve dışkı örnekleri verdi. Ayrıca deri, ağız ve burun sürüntüleri alındı.

Araştırmacılar toplam 135 bin farklı molekülü; RNA, proteinler ve metabolitleri inceledi. Bunun yanında bağırsak ve deride yaşayan bakteri, virüs ve mantarlar da analiz edildi. Sonuç şaşırtıcıydı. Çoğu molekülde değişim zamanla yavaş yavaş artmadı. En büyük biyolojik dönüşümler iki dönemde yoğunlaştı.

⏳İKİ KRİTİK EŞİK: 44 VE 60 YAŞ Veriler, yaşa bağlı değişimlerin iki ana dalga halinde ortaya çıktığını gösterdi. İlk büyük sıçrama 40'lı yaşların ortasında, ikinci dalga ise 60'lı yaşların başında yaşandı. Prof. Snyder, "Sadece zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz. Gerçekten çarpıcı değişiklikler oluyor" diyerek bu dönemlerin dramatik bir dönüşüm içerdiğini vurguladı.