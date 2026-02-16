CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 temizlik görevlisi ve 2 aşçı alımı yapacak. Başvurular 17-24 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylarda KPSS puanı, yaş ve mesleki deneyim şartı aranacak; değerlendirme sözlü sınavla yapılacak.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 1

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 7 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Süreçte sözlü sınav esas alınacak.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 2

5 TEMİZLİK GÖREVLİSİ, 2 AŞÇI İSTİHDAM EDİLECEK

İlan kapsamında 5 temizlik görevlisi ve 2 aşçı kadrosu için personel alınacak. Tüm kadrolar destek personeli statüsünde olacak ve merkez teşkilatında görev yapacak.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 3

Temizlik görevlisi adaylarının lise mezunu olması, 2024 KPSS (B) P94'ten en az 55 puan alması ve örgün öğretimde öğrenci olmaması gerekiyor. Aşçı adaylarında ilgili ön lisans mezuniyeti, 2024 KPSS (B) P93'ten en az 55 puan ve en az iki yıl SGK kayıtlı mesleki deneyim şartı aranıyor.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 4

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular 17 Şubat saat 13.30'da başlayacak, 24 Şubat saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 5

GENEL ŞARTLAR AÇIKLANDI

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle:

◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

◾18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak

◾Kamu haklarından mahrum bulunmamak

◾Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

◾Görevini yapmaya engel sağlık sorununun olmaması

◾Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, askerlik görevini tamamlamış ya da tecilli olmak

◾Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 6

SÖZLÜ SINAV MART AYINDA

Sözlü sınav 24-25 Mart tarihlerinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavdan en az 10 gün önce kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 7

DEĞERLENDİRME SÖZLÜ SINAV PUANINA GÖRE

Adaylar sözlü sınavda şu kriterler üzerinden değerlendirilecek:

◾Mesleki bilgi düzeyi

◾İfade yeteneği

◾Temsil kabiliyeti

◾Özgüven

◾Muhakeme gücü

Başarılı sayılmak için her kriterden en az 70 puan alınması gerekecek. Nihai başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecek.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 8

BELGELER E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKLENECEK

Adaylar başvuru sırasında kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil, mezuniyet, askerlik ve KPSS bilgilerini sisteme yükleyecek. Pozisyona göre SGK hizmet dökümü, sağlık beyanı ve çalışma belgeleri de talep edilecek.

AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar 9

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Sınav sonuçları Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecek. Sonuçlara 5 iş günü içinde itiraz edilebilecek.

Mobil uygulamalarımızı indirin