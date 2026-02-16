AYM personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve detaylar

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 12:40

Anayasa Mahkemesi, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 temizlik görevlisi ve 2 aşçı alımı yapacak. Başvurular 17-24 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylarda KPSS puanı, yaş ve mesleki deneyim şartı aranacak; değerlendirme sözlü sınavla yapılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 7 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Süreçte sözlü sınav esas alınacak.

5 TEMİZLİK GÖREVLİSİ, 2 AŞÇI İSTİHDAM EDİLECEK İlan kapsamında 5 temizlik görevlisi ve 2 aşçı kadrosu için personel alınacak. Tüm kadrolar destek personeli statüsünde olacak ve merkez teşkilatında görev yapacak.

Temizlik görevlisi adaylarının lise mezunu olması, 2024 KPSS (B) P94'ten en az 55 puan alması ve örgün öğretimde öğrenci olmaması gerekiyor. Aşçı adaylarında ilgili ön lisans mezuniyeti, 2024 KPSS (B) P93'ten en az 55 puan ve en az iki yıl SGK kayıtlı mesleki deneyim şartı aranıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK Başvurular 17 Şubat saat 13.30'da başlayacak, 24 Şubat saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ