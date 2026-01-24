CANLI YAYIN
Aydın’da 6.973 TOKİ konutu için kura heyecanı: Hak sahipleri bugün belli oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Aydın etabı bugün yapılıyor. 6.973 sosyal konutun kura çekimi saat 13.30'da başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Aydın kurası çekimine katılacak.

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 6.973 konutun asil ve yedek listeleri netleşecek. Başvuru sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebilecek.

AYDIN TOKİ KURASI 13.30'DA

TOKİ Aydın kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi bugün saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'te, Aydın'da düzenlenecek kura çekimine katılacak. Kura, noter huzurunda yapılacak. Çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallardan ilan edilecek.

AYDIN'DA 6.973 KONUT SAHİPLERİNİ BULACAK

Aydın genelinde toplam 6.973 TOKİ konutu planlandı. İlçelere göre dağılım şöyle açıklandı:

AYDIN MERKEZ (EFELER) - 2100
AYDIN BOZDOĞAN - 65
AYDIN BUHARKENT - 40
AYDIN ÇİNE - 300
AYDIN DİDİM - 400
AYDIN GERMENCİK - 300
AYDIN İNCİRLİOVA - 300
AYDIN KARACASU - 50
AYDIN KARPUZLU - 50
AYDIN KOÇARLI - 550
AYDIN KÖŞK - 75
AYDIN KUŞADASI - 800
AYDIN KUYUCAK - 100
AYDIN NAZİLLİ - 950
AYDIN SÖKE - 1000
AYDIN SULTANHİSAR - 80
AYDIN YENİPAZAR - 63
AYDIN KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Sonuçlar iki kanaldan sorgulanabilecek:

🔴 TOKİ resmi internet sitesi üzerinden "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı
e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile hak sahipliği sorgulama

27 İLDE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Son haftalarda yapılan çekilişlerle birlikte birçok ilde kura süreci sonuçlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas ve Malatya'da yapılan kuraların ardından hak sahipleri belirlendi.