Aydın’da 6.973 TOKİ konutu için kura heyecanı: Hak sahipleri bugün belli oluyor

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 6.973 konutun asil ve yedek listeleri netleşecek. Başvuru sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebilecek.