Aydın’da 6.973 TOKİ konutu için kura heyecanı: Hak sahipleri bugün belli oluyor
TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Aydın etabı bugün yapılıyor. 6.973 sosyal konutun kura çekimi saat 13.30'da başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Aydın kurası çekimine katılacak.
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 6.973 konutun asil ve yedek listeleri netleşecek. Başvuru sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebilecek.
AYDIN TOKİ KURASI 13.30'DA
TOKİ Aydın kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi bugün saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'te, Aydın'da düzenlenecek kura çekimine katılacak. Kura, noter huzurunda yapılacak. Çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallardan ilan edilecek.
AYDIN'DA 6.973 KONUT SAHİPLERİNİ BULACAK
Aydın genelinde toplam 6.973 TOKİ konutu planlandı. İlçelere göre dağılım şöyle açıklandı:
|AYDIN MERKEZ (EFELER) - 2100
|AYDIN BOZDOĞAN - 65
|AYDIN BUHARKENT - 40
|AYDIN ÇİNE - 300
|AYDIN DİDİM - 400
|AYDIN GERMENCİK - 300
|AYDIN İNCİRLİOVA - 300
|AYDIN KARACASU - 50
|AYDIN KARPUZLU - 50
|AYDIN KOÇARLI - 550
|AYDIN KÖŞK - 75
|AYDIN KUŞADASI - 800
|AYDIN KUYUCAK - 100
|AYDIN NAZİLLİ - 950
|AYDIN SÖKE - 1000
|AYDIN SULTANHİSAR - 80
|AYDIN YENİPAZAR - 63
AYDIN KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
Noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Sonuçlar iki kanaldan sorgulanabilecek:
🔴 TOKİ resmi internet sitesi üzerinden "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı
⚪ e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile hak sahipliği sorgulama
27 İLDE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Son haftalarda yapılan çekilişlerle birlikte birçok ilde kura süreci sonuçlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas ve Malatya'da yapılan kuraların ardından hak sahipleri belirlendi.