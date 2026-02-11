CANLI YAYIN
Aydilge ameliyat oldu! Operasyon sonrası hayranlarına böyle seslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şarkıcı Aydilge, uzun süredir yaşadığı bel fıtığı ağrıları nedeniyle ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan sanatçı, operasyonun başarılı geçtiğini söyledi. "Bugün ağrılarımdan kurtuluş günüm" diyen Aydilge, kısa sürede taburcu edilip sahnelere dönmeyi hedefliyor.

Sevilen şarkıcı Aydilge, sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımla hayranlarını bilgilendirdi. Uzun zamandır bel fıtığı nedeniyle ağrı çektiğini belirten sanatçı, ameliyat olduğunu duyurdu. Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Aydilge'nin moralinin yüksek olduğu görüldü.

🏥 Hastaneden İlk Açıklama

Aydilge, ameliyat sonrası hastane odasından bir video yayımladı. Takipçilerine seslenen sanatçı, operasyonun sorunsuz geçtiğini ifade etti.

"Bugün bel fıtığım nedeniyle çektiğim ağrılardan kurtuluş günüm inşallah" sözleriyle duygularını paylaştı. Uzun süredir yaşadığı rahatsızlığın günlük hayatını etkilediğini belirtti.

🎶 "Sahnede O Kadar Hoplarsam…"

Sahne performanslarıyla bilinen Aydilge, esprili bir dille yaşadığı süreci anlattı. "Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu" diyen sanatçı, ameliyat sonrası daha güçlü döneceğini söyledi. "Şimdi sağlam belle daha da çok hoplayacağım sahnede" sözleri hayranlarını rahatlattı.

💬 "Çok Güzel Bir Operasyon Geçirdim"

Aydilge açıklamasında sağlık ekibine de teşekkür etti. Hastanedeki çalışanların kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

"Çok güzel bir operasyon geçirdim. Bana çok iyi davranıyorlar. Bugün de hemen taburcu olacağım. Ayaklanacağım, çıkacağım."

🎵 Sahnelere Geri Dönüş Mesajı

Aydilge sözlerini, "Yine konserlerde hoplayıp zıplayıp, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum." diyerek tamamladı. Hayranları ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmayı sürdürüyor.

