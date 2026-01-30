Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 16:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yerli sinemanın sevilen yapımlarından "Ay Lav Yu"nun devam filmi "Ay Lav Yu Tuu", bu akşam atv ekranlarında! Büyük ilgi gören yapımda Fırat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bora Akkaş, performansıyla filmin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Biz de bu vesileyle Akkaş'ın çocuk yaşlarda başlayan ve bugünlere uzanan kariyer yolculuğunu sizler için araştırdık.

2017 yapımı yerli sinema filmi "Ay Lav Yu Tuu", bu akşam saat 23.00'te atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sermiyan Midyat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği komedi filmi, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara geliyor.

AMERİKA'DAN TİNNE'YE UZANAN KAHKAHA DOLU SERÜVEN "Ay Lav Yu"nun ikincisi "Ay Lav Yu Tuu"da da kahkaha sesleri artarak devam ediyor! Amerika'da eğitim alıp köyü Tinne'ye dönen İbrahim'in (Sermiyan Midyat) iki kültür arasında yaşadıklarını farklılıkları anlatıyor.

Tinne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika macerası ile devam ediyor.

Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.