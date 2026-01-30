CANLI YAYIN
Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yerli sinemanın sevilen yapımlarından "Ay Lav Yu"nun devam filmi "Ay Lav Yu Tuu", bu akşam atv ekranlarında! Büyük ilgi gören yapımda Fırat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bora Akkaş, performansıyla filmin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Biz de bu vesileyle Akkaş'ın çocuk yaşlarda başlayan ve bugünlere uzanan kariyer yolculuğunu sizler için araştırdık.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 1

2017 yapımı yerli sinema filmi "Ay Lav Yu Tuu", bu akşam saat 23.00'te atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sermiyan Midyat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği komedi filmi, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara geliyor.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 2

AMERİKA'DAN TİNNE'YE UZANAN KAHKAHA DOLU SERÜVEN

"Ay Lav Yu"nun ikincisi "Ay Lav Yu Tuu"da da kahkaha sesleri artarak devam ediyor! Amerika'da eğitim alıp köyü Tinne'ye dönen İbrahim'in (Sermiyan Midyat) iki kültür arasında yaşadıklarını farklılıkları anlatıyor.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 3

Tinne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika macerası ile devam ediyor.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 4

Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 5

Sıcacık hikâyesi, eğlenceli diyalogları ve renkli karakterleriyle "Ay Lav Yu Tuu", keyifli bir akşam geçirmek isteyen izleyiciler için kaçırılmayacak bir komedi. 🎬😄

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 6

Adeta gözümüzün önünde büyüyen Bora Akkaş, yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Rolü gereği bıyık bırakan genç oyuncu, daha maço ve "delikanlı" bir görünümle izleyici karşısına çıkmıştı.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 7

Aradan geçen yıllar ise Akkaş'ın hayatında büyük değişiklikler getirdi. Başarılı oyuncu bugün 35 yaşında; evli, mutlu ve çocuk sahibi bir aile babası. Ünlü oyuncu, 4 yıl önce blogger Oben Alkan ile nikâh masasına oturdu.

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 8

ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN OYUNCULUK SERÜVENİ

İşte Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi ve rol aldığı yapımlar...

Gönlümdeki Köşk Olmasa: Osman (2002)

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 9

Geniş Aile: Zekai Kirişçi (2009-2011)

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 10

Annemin Yarası: Salih (2016)

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 11

Yeşilçam: Hakan İncekara (2021)

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 12

Erşan Kuneri: Cengo (2022)

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 13

Veliaht: Zafer Karslı (2025-2026 Halen)

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 14

2001 veya 2002 yılında sahnelenen Aşk-ı Memnu tiyatro oyunundan kare

Ekranlarda büyüdü: Ay Lav Yu Tuu'nun Fırat'ı Bora Akkaş'ın dünden bugüne değişimi! 15

Bora Akkaş'ın çocukluk hali

