AUZEF bahar yılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Adım adım yapılması gerekenler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2025-2026 bahar yarıyılı için kayıt yenileme 18 Şubat'ta başlıyor. Ders seçimleri 23 Şubat'ta yapılacak, ekle-sil ve üstten ders alma süreci ise 2-8 Mart arasında tamamlanacak. Ödemeler AKSİS üzerinden alınan referans numarasıyla yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ilişkin kayıt yenileme takvimini duyurdu. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlayarak bahar dönemi sınavlarına katılma hakkı elde edecek.

KAYIT YENİLEME 18 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

AUZEF öğrencileri için kayıt yenileme süreci 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. İşlemler 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler, AKSİS sistemi üzerinden OBS bölümünde yer alan "Harç Bilgileri" ekranından referans numaralarını alacak. Ödemeler, Halkbank şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla ya da doğrudan AKSİS otomasyon sistemi üzerinden yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemi tamamlanmadığı sürece öğrencilerin statüsü sistemde "Kayıt Yenilemedi" olarak görünecek.

DERS SEÇİMİ VE EKLE-SİL SÜRECİ

Akademik takvime göre ders seçimi işlemleri 23 Şubat 2026'da başlayacak ve 1 Mart 2026'ya kadar sürecek. Ders ekleme ve silme işlemleri ise 2 Mart – 8 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Aynı tarihlerde üstten ders alma işlemleri de gerçekleştirilebilecek.

Ödeme yapan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından yapılacak.

📌2016 ve öncesi girişli öğrencilerin dersleri, ödeme sonrası 3 iş günü içinde seçilecek.

📌2017 ve sonrası girişli öğrencilerde ise ders atamaları genellikle aynı gün tamamlanacak.

Ders seçimleri tamamlandığında öğrencilerin statüsü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Öğrencilerin seçilen dersleri AKSİS üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrolün sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olacak.

DD VE DC DERSLERİNE DİKKAT

Fakülte tarafından yapılan otomatik ders seçimlerinde DD ve DC notlu dersler sistem tarafından eklenmeyecek. Bu dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler, kılavuzda belirtilen adımları izleyerek seçimi kendileri yapacak. Seçilen derslerden dönem boyunca sorumluluk devam edecek.

ÜSTTEN DERS ALMA HAKKI

Üstten ders alma hakkı bulunan öğrenciler, 2 Mart – 8 Mart 2026 tarihleri arasında üst dönem derslerini kendileri seçebilecek. Üstten ders alma şartları kayıt yenileme kılavuzunda yer alıyor. Bu süreçte yapılan tüm seçimlerin sorumluluğu öğrencilere ait olacak.

