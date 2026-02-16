AUZEF bahar yılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Adım adım yapılması gerekenler

Ders seçimleri tamamlandığında öğrencilerin statüsü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Öğrencilerin seçilen dersleri AKSİS üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrolün sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olacak.

DD VE DC DERSLERİNE DİKKAT

Fakülte tarafından yapılan otomatik ders seçimlerinde DD ve DC notlu dersler sistem tarafından eklenmeyecek. Bu dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler, kılavuzda belirtilen adımları izleyerek seçimi kendileri yapacak. Seçilen derslerden dönem boyunca sorumluluk devam edecek.