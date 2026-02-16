AUZEF bahar yılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Adım adım yapılması gerekenler
İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2025-2026 bahar yarıyılı için kayıt yenileme 18 Şubat'ta başlıyor. Ders seçimleri 23 Şubat'ta yapılacak, ekle-sil ve üstten ders alma süreci ise 2-8 Mart arasında tamamlanacak. Ödemeler AKSİS üzerinden alınan referans numarasıyla yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ilişkin kayıt yenileme takvimini duyurdu. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlayarak bahar dönemi sınavlarına katılma hakkı elde edecek.
KAYIT YENİLEME 18 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
AUZEF öğrencileri için kayıt yenileme süreci 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. İşlemler 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.
Öğrenciler, AKSİS sistemi üzerinden OBS bölümünde yer alan "Harç Bilgileri" ekranından referans numaralarını alacak. Ödemeler, Halkbank şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla ya da doğrudan AKSİS otomasyon sistemi üzerinden yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemi tamamlanmadığı sürece öğrencilerin statüsü sistemde "Kayıt Yenilemedi" olarak görünecek.
DERS SEÇİMİ VE EKLE-SİL SÜRECİ
Akademik takvime göre ders seçimi işlemleri 23 Şubat 2026'da başlayacak ve 1 Mart 2026'ya kadar sürecek. Ders ekleme ve silme işlemleri ise 2 Mart – 8 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Aynı tarihlerde üstten ders alma işlemleri de gerçekleştirilebilecek.
Ödeme yapan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından yapılacak.
📌2016 ve öncesi girişli öğrencilerin dersleri, ödeme sonrası 3 iş günü içinde seçilecek.
📌2017 ve sonrası girişli öğrencilerde ise ders atamaları genellikle aynı gün tamamlanacak.