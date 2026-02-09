ATV’nin yeni sezon projesi “Aynı Yağmur Altında” ilk bölümüyle damga vurdu

İnsan hakları mücadelesi, sırlarla dolu bir geçmiş ve beklenmedik bir aşkı konu alan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Baba Yapım imzası taşıyan dizide, Londra'da yaşadığı sarsıcı bir olayın ardından İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu Ali ile kesişti. Bu karşılaşma, iki hayatı da geri dönülmez biçimde değiştirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik anlatımıyla yapım, sezonun dikkat çeken dizileri arasında yer aldı.

Dizinin yapımını Baba Yapım üstlenirken, yapımcılık koltuğunda Osman Enes Yakut yer alıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı ve Işılsu Günday'ın yaptığı projenin tasarımı Hasan Burak Kayacı imzası taşıyor. Senaryo ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alındı. AYNI YAĞMUR ALTINDA BU AKŞAM ATV'DE!

İLK BÖLÜMDE HAYATLARI DEĞİŞTİREN KARŞILAŞMA Dizinin ilk bölümünde izleyici, Rosa'nın dramatik hikâyesine tanıklık edecek. Londra'da katıldığı bir protesto sırasında aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan Rosa, hayatının her an son bulabileceği gerçeğiyle yüzleşir. Tam bu süreçte, daha önce hiç tanımadığı babasından gelen gizemli telefon, onu geçmişiyle hesaplaşacağı bir yolculuğa sürükler.

İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir. Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskısı altında yaşarken, Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile sürdürmek zorunda kaldığı ilişki nedeniyle kendi hayatını kurmakta zorlanmaktadır. Rosa ile tanışması, Ali için uzun zamandır aradığı huzur ve duygusal yakınlığı beraberinde getirir.