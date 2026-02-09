CANLI YAYIN
ATV’nin yeni sezon projesi “Aynı Yağmur Altında” ilk bölümüyle damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İnsan hakları mücadelesi, sırlarla dolu bir geçmiş ve beklenmedik bir aşkı konu alan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Baba Yapım imzası taşıyan dizide, Londra'da yaşadığı sarsıcı bir olayın ardından İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu Ali ile kesişti. Bu karşılaşma, iki hayatı da geri dönülmez biçimde değiştirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik anlatımıyla yapım, sezonun dikkat çeken dizileri arasında yer aldı.

Dizinin yapımını Baba Yapım üstlenirken, yapımcılık koltuğunda Osman Enes Yakut yer alıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı ve Işılsu Günday'ın yaptığı projenin tasarımı Hasan Burak Kayacı imzası taşıyor. Senaryo ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alındı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA BU AKŞAM ATV'DE!
İLK BÖLÜMDE HAYATLARI DEĞİŞTİREN KARŞILAŞMA

Dizinin ilk bölümünde izleyici, Rosa'nın dramatik hikâyesine tanıklık edecek. Londra'da katıldığı bir protesto sırasında aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan Rosa, hayatının her an son bulabileceği gerçeğiyle yüzleşir. Tam bu süreçte, daha önce hiç tanımadığı babasından gelen gizemli telefon, onu geçmişiyle hesaplaşacağı bir yolculuğa sürükler.

İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir. Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskısı altında yaşarken, Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile sürdürmek zorunda kaldığı ilişki nedeniyle kendi hayatını kurmakta zorlanmaktadır. Rosa ile tanışması, Ali için uzun zamandır aradığı huzur ve duygusal yakınlığı beraberinde getirir.

AŞK, GÜÇ VE SAPLANTININ GÖLGESİNDE BİR HİKAYE

Rosa ve Ali arasında kısa sürede gelişen ilişki, dışarıdan bakıldığında masalsı bir başlangıç sunar. Ancak Karanoğlu ailesinin varisi Koray'ın Rosa'ya karşı geliştirdiği saplantılı duygular ve Ali'yi hedef alan büyük tehdit, bu ilişkinin önündeki en büyük engellerden biri olur.

Aile bağları, geçmiş sırlar, güç mücadeleleri ve kişisel inançların sınandığı hikayede, karakterlerin hem birbirleriyle hem de kendi iç dünyalarıyla yüzleşmeleri ön plana çıkıyor.

LONDRA'DAN İSTANBUL'A UZANAN MÜCADELE YOLCULUĞU

İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'daki protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğun içine çeker. Aynı protestoda tanıştığı Ali ile yollarının İstanbul'da yeniden kesişmesi, her iki karakter için de geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı olur.

Bu karşılaşma, yalnızca romantik bir hikayenin değil, aynı zamanda geçmişle hesaplaşmanın, aidiyet arayışının ve hayatta kalma mücadelesinin de kapısını aralar.

YENİ SEZONUN KONUŞULAN YAPIMLARINDAN OLMASI BEKLENİYOR

Dram ve romantizmi bir araya getiren yapısıyla Aynı Yağmur Altında, hem karakter hikayeleri hem de güçlü oyuncu performanslarıyla sezon boyunca adından söz ettirmeyi hedefliyor. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, farklı hayatların aynı kader çizgisinde buluşmasını ekranlara taşıyacak.

OYUNCULAR KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş (Rosa)
Burak Tozkoparan (Ali)
Hülya Avşar (Fazilet)
Fikret Kuşkan (Umur)
Deniz Uğur (Hümeyra)
Levent Ülgen (Faik)

Erkan Can (Mürsel Duran)
Mine Çayıroğlu (Tülin)
Taro Emir Tekin (Koray)
Bahar Şahin (Beliz)
Sarp Bozkurt (Bülent)

Türkü Turan (Seray)
Birand Tunca (Kerem)
Aleyna Bozok (Merve)
Selin Işık (Rana)

Taha Baran Özbek (Yiğit)
Lara Aslan (İlyun)
Eftelya Bilen (Reyhan)
Eda Şölenci (Dilan)
Sibel Atasoy (Diana)
Hakan Eratik (Ünal Yavuz)
Gonca Sarıyıldız (Seher)
Fatih Doğan (Hayati)
Özlem Başkaya (Şermin)

Uğur Çevik (Samet)
Koray Kadirağa (Soso)
Orhan Eşkin (Yula)
Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani)
Timur Ölkebaş (Beyazıt)

