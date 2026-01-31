CANLI YAYIN
atv’de sinema gecesi! Savaşçı Prenses filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fantastik atmosferi ve güçlü kadın karakteriyle dikkat çeken Savaşçı Prenses, bu akşam ilk kez atv ekranlarında yayınlanıyor. Kulede esir tutulan genç bir prensesin hem özgürlüğü hem de ihanete uğrayan krallığı için verdiği amansız mücadele, masalsı bir hikayeyi aksiyon dolu bir savaşa dönüştürüyor.

atv, izleyicisini bu akşam fantastik bir evrene davet ediyor. Savaşçı Prenses, entrika dolu hikayesi ve temposu yüksek sahneleriyle ilk kez televizyon ekranında olacak. Büyülü bir şatoda geçen yapım, bir prensesin kaderine boyun eğmeyişini ve taht için verilen sert mücadeleyi konu alıyor.

SAVAŞÇI PRENSES KONUSU NE?

Genç prenses, babası olan kral tarafından istemediği bir adamla nişanlandırılır. Başta siyasi bir evlilik gibi görünen bu karar, kısa sürede karanlık bir planı açığa çıkarır. Nişanlısı yalnızca kraliyete yakın olmak istemez. Hedefi doğrudan tahttır.

Gerçeği öğrenen prenses evliliği kesin bir dille reddeder. Ancak bu itiraz ağır bir bedel getirir. Şatonun yüksek ve uzak bir kulesine kapatılır. Esaret günleri boyunca kaderine razı olmaz. Zekâsını ve cesaretini kullanarak kaçış planları yapar.

MASALDAN SAVAŞA UZANAN YOL

Prensesin amacı sadece özgürlüğünü kazanmak değildir. İhanetle ele geçirilmek istenen tahtı geri almak ve krallığı karanlıktan kurtarmak ister. Bu noktadan sonra masalsı anlatı yerini aksiyon ve savaş sahnelerine bırakır. Hikaye, güçlü bir kadın karakterin ayakta kalma mücadelesi etrafında şekillenir.

Filmin yönetmen koltuğunda Le Van Kiet oturuyor. Senaryoyu Ben Lustig ve Jake Thornton kaleme aldı. Yapımcılığını ise Toby Jaffe, Derek Kolstad ve Neal H. Moritz üstleniyor.

SAVAŞÇI PRENSES OYUNCU KADROSU

Joey King – Prenses

Allegra du Toit – Genç Prenses

Dominic Cooper – Julius

Olga Kurylenko – Moira

Veronica Ngo – Linh

Ed Stoppard – Kral

Alex Reid – Kraliçe

31 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07.30 – atv'de Hafta Sonu

10.00 – Kuruluş Orhan

13.10 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel / Yerli Sinema

15.15 – A.B.İ.

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Savaşçı Prenses / TV'de ilk / Yabancı Sinema

21.50 – A.B.İ.

