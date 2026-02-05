CANLI YAYIN
Asrın felaketine yakışmayan tanıtım! Arzu Sabancı'dan bir skandal daha...

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümünde kaybettiklerini anarken, Arzu Sabancı'nın bir eğlence organizasyonuna dair yaptığı tanıtım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını hâlâ derinden hissederken, Arzu Sabancı, depremin 3. yıl dönümüne denk gelen bir stand-up tanıtımını paylaşmasıyla tepkilerin odağına yerleşti.

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye yas tutup tek yürek olurken, Sabancı ailesinden gelen bazı görüntüler hafızalara "duyarsızlık" olarak kazınmıştı. Özellikle Suzan Sabancı'nın, acının en taze olduğu günlerde Miami'den paylaştığı eğlence kareleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Cemiyet hayatının da sessizliğe büründüğü o dönemde, bu paylaşımlar adeta infial yaratmıştı.

O günlerde cemiyet dünyasından Funda Arkas'ın isim vermeden yaptığı sert çıkış sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Arkas, "Bunca kayıp varken, herkes kan ağlarken, insanların ABD'de eğlenmesini görmek kanımı dondurdu. Bu apaçık bir şuursuzluk ve vicdansızlıktır" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Tepkilerin dozu, söz konusu fotoğrafların Suzan Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu bankanın, depremde hayatını kaybeden üç çalışanının defnedildiği gün paylaşılmış olduğunun ortaya çıkmasıyla daha da arttı. Gelen yoğun eleştiriler üzerine Sabancı, paylaşımlarını kısa sürede silmek zorunda kalmıştı.

DUYARSIZLIK ZİNCİRİ BU KEZ ARZU SABANCI'DAN

Ailenin bir diğer ismi Arzu Sabancı da benzer bir tartışmanın odağına oturdu. 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği büyük felaketin üçüncü yıl dönümünde, Sabancı'nın bir komedi gösterisinin tanıtımını yapması kamuoyunda "artık bu kadarı da fazla" yorumlarına neden oldu.

ASRIN FELAKETİNDE SKANDAL PAYLAŞIM!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde bu paylaşımı sert sözlerle eleştirdi. Arzu Sabancı'nın, yakın arkadaşı Alev Karamehmet'in "Tuzum Kuru mu?" adlı tek kişilik stand-up gösterisinin afişini paylaşarak altına "6 Şubat'ta oradayız" notunu düşmesini eleştiren Cankurt, asıl sorunun desteğin kendisi değil, tarihin yanlışlığı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yıl dönümünde insanların gülüp eğlenmeye davet edilmesini "duyarsızlık" olarak nitelendirdi ve "Gösterinin adı gibi, belli ki onların tuzu kuru" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ DE TARTIŞMALARLA DOLU

Sabancı, daha önce de skandal paylaşımlara imza atmıştı. Daha önce de halkın hassasiyetlerini görmezden gelen çıkışlarıyla eleştirilmişti.

Pandemi döneminde, milyonlarca insan geçim ve sağlık kaygısıyla mücadele ederken, Sabancı'nın Boğaz manzaralı yalısından yaptığı "Evde kalın, sakın sıkıldık demeyin" çağrısı sosyal medyada tepki toplamıştı. Kullanıcılar, "Boğaz manzaralı evim olsa ben de sıkılmazdım" ve "Bu uyarıyı manzarayı gözümüze sokmadan yapsaydınız keşke" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirmişti.

MÜSLÜMAN TURİSTLERE NEFRET KUSTU

Sabancı, geçmişte de Türkiye'ye gelen turistleri hedef almıştı. "Şehrimizi işgal ettiler… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" diyen Arzu Sabancı'nın Müslüman turistleri hedef alan sözlerine tepki yapmış, ardından paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.

