Asrın felaketine yakışmayan tanıtım! Arzu Sabancı'dan bir skandal daha...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümünde kaybettiklerini anarken, Arzu Sabancı'nın bir eğlence organizasyonuna dair yaptığı tanıtım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını hâlâ derinden hissederken, Arzu Sabancı, depremin 3. yıl dönümüne denk gelen bir stand-up tanıtımını paylaşmasıyla tepkilerin odağına yerleşti.

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye yas tutup tek yürek olurken, Sabancı ailesinden gelen bazı görüntüler hafızalara "duyarsızlık" olarak kazınmıştı. Özellikle Suzan Sabancı'nın, acının en taze olduğu günlerde Miami'den paylaştığı eğlence kareleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Cemiyet hayatının da sessizliğe büründüğü o dönemde, bu paylaşımlar adeta infial yaratmıştı.

O günlerde cemiyet dünyasından Funda Arkas'ın isim vermeden yaptığı sert çıkış sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Arkas, "Bunca kayıp varken, herkes kan ağlarken, insanların ABD'de eğlenmesini görmek kanımı dondurdu. Bu apaçık bir şuursuzluk ve vicdansızlıktır" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Tepkilerin dozu, söz konusu fotoğrafların Suzan Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu bankanın, depremde hayatını kaybeden üç çalışanının defnedildiği gün paylaşılmış olduğunun ortaya çıkmasıyla daha da arttı. Gelen yoğun eleştiriler üzerine Sabancı, paylaşımlarını kısa sürede silmek zorunda kalmıştı.