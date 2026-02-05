Aşkın en tehlikeli hali: Aynı Yağmur Altında'nın Koray'ı izleyiciyi ikiye bölecek

9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Taro Emir Tekin'in hayat verdiği, güçlü bir ailenin varisi olan Koray Karanoğlu hırslı, kontrolcü ve mesafeli bir gençtir.

Rosa'ya duyduğu yoğun aşk, onun en zayıf noktası olurken, Ali'yle arasındaki gerilimin de temel nedenlerinden biridir. Dışarıdan kendinden emin ve soğukkanlı görünse de içinde derin bir yalnızlık ve sevilme ihtiyacı taşır.

KORAY KARAKTERİYLE SİZİ FAZLASIYLA SİNİRLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUM

Gücü bir üstünlük alanı olarak gören Koray, kaybetme korkusuyla hareket eden, sert ama kırılgan bir karakterdir. Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Taro Emir Tekin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'Usta oyuncular ve çok sevdiğim arkadaşlarımla oynayacağım. İzleyicimizi farklı açılardan, farklı bir duygusal yolculuğa çıkaracağız. Ben, Koray karakteriyle sizi fazlasıyla sinirlendirmeyi hedefliyorum. Şimdiden özür dilerim…'