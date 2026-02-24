CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın 1.5 yıllık birlikteliği, sosyal medyada patlak veren bir krizle noktalandı. "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşan ikilinin ayrılığı, sadece özel hayatlarını değil, profesyonel çalışmalarını da vurdu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın perde arkası...

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası 1

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın 1.5 yıllık birlikteliği, sosyal medyada patlak veren bir krizle noktalandı. "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşan ikilinin ayrılığı, sadece özel hayatlarını değil, profesyonel çalışmalarını da vurdu.

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası 2

İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın perde arkası:

BİR PAYLAŞIM HER ŞEYİ BİTİRDİ

İddialara göre ayrılığın fitilini ateşleyen olay, Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir hata oldu. Alışık'ın, başka bir kadına ait fotoğrafı yanlışlıkla hikayesinde paylaşması ve kısa süre sonra silmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası 3

Evrim Alasya'nın bu durumu fark etmesi üzerine tepkisi gecikmedi. Alasya, yaşananların ardından "Yakışır" notuyla manidar bir paylaşım yaptı.

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası 4

NEŞET ERTAŞ SÖZÜYLE VEDA

Ünlü oyuncu daha sonra Neşet Ertaş'ın, "Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz..." sözlerini paylaşarak kırgınlığını dile getirdi.

TAKİBİ BIRAKTI

Alasya, Alışık'ı sosyal medya hesaplarından tamamen sildi.

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası 5

"AŞK BİTER Mİ?" SAHNESİ KAPANDI

Çiftin sadece aşkı değil, ortak projeleri de bu krizden nasibini aldı. Beraber rol aldıkları ve büyük ilgi gören "Aşk Biter Mi?" isimli tiyatro oyununun önümüzdeki tüm temsil tarihleri iptal edildi.

Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası 6

BİLET İADESİ

Organizasyon yetkilileri, oyunun iptal edildiğini doğrularken, bilet alan izleyicilere ücret iadelerinin yapılacağını açıkladı.