Aşk bitti oyunlar iptal! Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrılığının perde arkası

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın 1.5 yıllık birlikteliği, sosyal medyada patlak veren bir krizle noktalandı. "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşan ikilinin ayrılığı, sadece özel hayatlarını değil, profesyonel çalışmalarını da vurdu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın perde arkası...

İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın perde arkası: BİR PAYLAŞIM HER ŞEYİ BİTİRDİ İddialara göre ayrılığın fitilini ateşleyen olay, Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir hata oldu. Alışık'ın, başka bir kadına ait fotoğrafı yanlışlıkla hikayesinde paylaşması ve kısa süre sonra silmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Evrim Alasya'nın bu durumu fark etmesi üzerine tepkisi gecikmedi. Alasya, yaşananların ardından "Yakışır" notuyla manidar bir paylaşım yaptı.

NEŞET ERTAŞ SÖZÜYLE VEDA Ünlü oyuncu daha sonra Neşet Ertaş'ın, "Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz..." sözlerini paylaşarak kırgınlığını dile getirdi. TAKİBİ BIRAKTI Alasya, Alışık'ı sosyal medya hesaplarından tamamen sildi.

"AŞK BİTER Mİ?" SAHNESİ KAPANDI Çiftin sadece aşkı değil, ortak projeleri de bu krizden nasibini aldı. Beraber rol aldıkları ve büyük ilgi gören "Aşk Biter Mi?" isimli tiyatro oyununun önümüzdeki tüm temsil tarihleri iptal edildi.