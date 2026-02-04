CANLI YAYIN
Artık kimse size yalan söyleyemeyecek! Psikologlar o belirtileri açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uzmanlara göre yalan söylemek insan davranışının bir parçası. Araştırmalar, insanların günde ortalama bir ila iki yalan söylediğini gösteriyor. Peki birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır? Beden dili, ses tonu ve kelime seçimi bazı ipuçları verse de uzmanlar tek bir işarete güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Günlük hayatta birçok kişi küçük ya da büyük ölçekte gerçeği çarpıtabiliyor. Yapılan bazı araştırmalar, insanların ortalama olarak günde bir ya da iki kez yalan söylediğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre asıl önemli konu, bu yalanların nasıl anlaşılabileceği.

Dört Temel Alana Dikkat

Uzmanlar, yalan belirtilerini dört başlıkta inceliyor:

◾Bedensel hareketler

◾Yüz ifadeleri

◾Ses tonu

◾Konuşmanın içeriği

Eller ve Beden Hareketleri

Bazı uzmanlara göre yalancılar jestlerini çoğu zaman konuşmadan sonra yapıyor. Bunun nedeni, zihnin aynı anda hem hikaye üretmeye hem de karşı tarafın tepkisini ölçmeye çalışması. Araştırmalar yalan söyleyen kişilerin iki elini birden kullanarak daha fazla jest yaptığını gösteriyor. Avuç içlerini gizleme, elleri ceplere sokma ya da masanın altına çekme de dikkat çeken davranışlar arasında yer alıyor. Huzursuzluk, sallanma, saçla oynama ya da kaşıntı hissi de görülebiliyor.

Göz Teması

Toplumda yaygın bir inanışa göre yalan söyleyen kişiler göz temasından kaçınır. Ancak uzmanlar bu görüşün her zaman doğru olmadığını söylüyor. Bazı araştırmalar, yalancıların zaman zaman bakışlarını kaçırdığını gösterse de sosyal kaygı gibi başka nedenler de aynı davranışa yol açabiliyor.

Dudakları içe doğru kıvırma, büzme ya da ani solgunluk gibi yüz değişimleri de dikkat çekebiliyor. T bölgesinde terleme, dudak yalama ya da sık yutkunma da stres belirtisi olabiliyor.

Ses Tonu

Gerginlik ses tellerini etkileyebiliyor. Bu da daha ince ya da çatallı bir sese neden olabiliyor. Bazı kişiler savunmaya geçtiğinde ses tonunu yükseltebiliyor. Sık sık boğaz temizlemek de görülebiliyor.

Kullanılan Kelimeler

"Sana dürüst olmak istiyorum" ya da "gerçekten söylüyorum" gibi ifadeler, karşı tarafı ikna etme çabası olarak değerlendirilebiliyor. "Şey", "eee", "gibi" gibi dolgu kelimelerinin artması da zaman kazanma isteğiyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre en dikkat çekici durumlardan biri de dil sürçmeleri.

Uzmanlar, beden dili ya da ses tonunun tek başına yalanı kanıtlamayacağını vurguluyor. Gerginlik, utanma ya da sosyal kaygı da benzer belirtiler gösterebiliyor. Bu nedenle değerlendirme yapılırken birden fazla işaretin birlikte ele alınması gerektiği belirtiliyor.

