Artık kimse size yalan söyleyemeyecek! Psikologlar o belirtileri açıkladı

Uzmanlara göre yalan söylemek insan davranışının bir parçası. Araştırmalar, insanların günde ortalama bir ila iki yalan söylediğini gösteriyor. Peki birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır? Beden dili, ses tonu ve kelime seçimi bazı ipuçları verse de uzmanlar tek bir işarete güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Günlük hayatta birçok kişi küçük ya da büyük ölçekte gerçeği çarpıtabiliyor. Yapılan bazı araştırmalar, insanların ortalama olarak günde bir ya da iki kez yalan söylediğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre asıl önemli konu, bu yalanların nasıl anlaşılabileceği.

Dört Temel Alana Dikkat Uzmanlar, yalan belirtilerini dört başlıkta inceliyor: ◾Bedensel hareketler ◾Yüz ifadeleri ◾Ses tonu ◾Konuşmanın içeriği

Eller ve Beden Hareketleri Bazı uzmanlara göre yalancılar jestlerini çoğu zaman konuşmadan sonra yapıyor. Bunun nedeni, zihnin aynı anda hem hikaye üretmeye hem de karşı tarafın tepkisini ölçmeye çalışması. Araştırmalar yalan söyleyen kişilerin iki elini birden kullanarak daha fazla jest yaptığını gösteriyor. Avuç içlerini gizleme, elleri ceplere sokma ya da masanın altına çekme de dikkat çeken davranışlar arasında yer alıyor. Huzursuzluk, sallanma, saçla oynama ya da kaşıntı hissi de görülebiliyor.

Göz Teması Toplumda yaygın bir inanışa göre yalan söyleyen kişiler göz temasından kaçınır. Ancak uzmanlar bu görüşün her zaman doğru olmadığını söylüyor. Bazı araştırmalar, yalancıların zaman zaman bakışlarını kaçırdığını gösterse de sosyal kaygı gibi başka nedenler de aynı davranışa yol açabiliyor.