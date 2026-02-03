Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var!

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle İstanbul'da dün gece etkili olan yağışın ardından soğuk havanın bugün de etkisini sürdüreceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde yeni yağışlı sistemlerin Türkiye'yi etkisi altına alacağını söyledi.

Canlı yayında güncel radar görüntülerini değerlendiren Adil Tek, İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan yağışların gece boyunca etkili olduğunu, ancak sabah saatleri itibarıyla yağışın büyük ölçüde sona erdiğini ifade etti. Yağışın yalnızca Trakya'nın batısında, özellikle Çorlu ve Tekirdağ çevrelerinde etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, bu yağışların da ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini söyledi.

İstanbul'da bugün yağış beklenmediğini vurgulayan Tek, buna karşın soğuk havanın kent genelinde etkili olmaya devam edeceğini dile getirdi. Sıcaklıkların gün boyunca 1 ila 5 derece arasında seyredeceğini aktaran Tek, bazı ilçelerde sıcaklığın 1 derecenin altına kadar düşebileceğini kaydetti.

TRAKYA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin kuzeyli soğuk hava ile birleştiğini belirten Adil Tek, bu durumun Trakya genelinde, özellikle Kırklareli çevrelerinde kar yağışına neden olduğunu söyledi. Bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini hatırlatan Tek, sistemin hızlı bir şekilde doğuya kaydığını ifade etti.

Karadeniz Bölgesi'nde ise Amasya ve Çorum çevrelerinde yağmurun etkili olduğunu, iç kesimlerde yağışın zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüştüğünü belirten Tek, Doğu Anadolu'da ise yağışların ağırlıklı olarak kar şeklinde görüldüğünü söyledi.