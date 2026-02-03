CANLI YAYIN
Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

3 Şubat Salı günü Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in A Haber yayınındaki değerlendirmelerine göre İstanbul'da yağış sona ererken soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji aynı gün 9 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, perşembeden itibaren yurt genelinde yeniden yağışlı sistem bekleniyor.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 1

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle İstanbul'da dün gece etkili olan yağışın ardından soğuk havanın bugün de etkisini sürdüreceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde yeni yağışlı sistemlerin Türkiye'yi etkisi altına alacağını söyledi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 2

İSTANBUL'DA YAĞIŞ KESİLDİ, SOĞUK ETKİSİNİ KORUYOR

Canlı yayında güncel radar görüntülerini değerlendiren Adil Tek, İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan yağışların gece boyunca etkili olduğunu, ancak sabah saatleri itibarıyla yağışın büyük ölçüde sona erdiğini ifade etti. Yağışın yalnızca Trakya'nın batısında, özellikle Çorlu ve Tekirdağ çevrelerinde etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, bu yağışların da ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini söyledi.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 3

İstanbul'da bugün yağış beklenmediğini vurgulayan Tek, buna karşın soğuk havanın kent genelinde etkili olmaya devam edeceğini dile getirdi. Sıcaklıkların gün boyunca 1 ila 5 derece arasında seyredeceğini aktaran Tek, bazı ilçelerde sıcaklığın 1 derecenin altına kadar düşebileceğini kaydetti.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 4

TRAKYA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin kuzeyli soğuk hava ile birleştiğini belirten Adil Tek, bu durumun Trakya genelinde, özellikle Kırklareli çevrelerinde kar yağışına neden olduğunu söyledi. Bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini hatırlatan Tek, sistemin hızlı bir şekilde doğuya kaydığını ifade etti.

Karadeniz Bölgesi'nde ise Amasya ve Çorum çevrelerinde yağmurun etkili olduğunu, iç kesimlerde yağışın zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüştüğünü belirten Tek, Doğu Anadolu'da ise yağışların ağırlıklı olarak kar şeklinde görüldüğünü söyledi.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 5

DOĞU ANADOLU'DA KAR, AKDENİZ'DE YAĞMUR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların bugün de devam edeceğini ifade eden Tek, Batı'dan gelen sistemlerin bu bölgede doğrudan kar yağışı olarak etkisini gösterdiğini dile getirdi. Akdeniz Bölgesi'nde ise sabah saatleri itibarıyla yağmurun etkili olduğunu belirten Tek, daha önce görülen çok düşük sıcaklıkların (-25, -10 derece) yağışlarla birlikte ortadan kalktığını söyledi.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 6

Yurt genelinde halen eksi derecelerin görüldüğünü ancak bu değerlerin artık -2 ila -5 derece aralığında olduğunu vurgulayan Tek, özellikle kuzey kesimlerde soğuk havanın hissedilir düzeyde olduğunu ifade etti.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 7

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek, yarından itibaren sıcaklıklarda sınırlı bir artış beklendiğini ancak bu artışın belirgin bir ısınma anlamına gelmediğini söyledi. İstanbul'da yarın sıcaklıkların 2 ila 8 derece arasında olmasının beklendiğini aktaran Tek, bu değerlerin mevsim normallerine yakın olduğunu belirtti.

Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinde, özellikle Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini kaydeden Tek, çarşamba günü ise yurt genelinde yağışsız bir hava öngörüldüğünü ifade etti. Ancak sıcaklıkların hızlı bir yükseliş göstermeyeceğini vurguladı.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 8

PERŞEMBEDEN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'ye giriş yapacağını belirten Tek, bu sistemle birlikte perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca aralıksız yağış beklendiğini söyledi. Şubat ayının 23'üne kadar benzer sistemlerin ardı ardına geleceğini ifade eden Tek, yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağını dile getirdi.

Bu yağışların barajlara da olumlu yansıdığını belirten Tek, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 30 seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 9

METEOROLOJİ'DEN 9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye olarak açıklandı.

Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 10

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin edilirken, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Arka arkaya sistem uyarısı: Soğuk hava sertleşiyor, yeni haftada günlerce yağış var! 11

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU 3 ŞUBAT

Bölge İl Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Çanakkale 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Marmara Edirne 3°C Parçalı ve çok bulutlu
Marmara İstanbul 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
Marmara Kocaeli 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Afyonkarahisar 7°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
Ege Denizli 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege İzmir 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege Muğla 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Adana 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Akdeniz Antalya 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Hatay 16°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Isparta 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İç Anadolu Ankara 6°C Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Eskişehir 5°C Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Konya 9°C Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İç Anadolu Sivas 3°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz Bolu 3°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz Düzce 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Batı Karadeniz Sinop 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz Zonguldak 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Artvin 9°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Samsun 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Trabzon 12°C Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Erzurum 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu Kars 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu Malatya 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
Doğu Anadolu Van 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Gaziantep 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Siirt 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
