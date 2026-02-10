CANLI YAYIN
Arda Güler'den aşk dolu hamle! Paylaşımı görenler sormadan edemedi: Evlilik teklifi mi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Real Madrid'deki performansıyla Avrupa devlerinin radarında yer alan milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha içi başarısıyla değil özel hayatındaki romantik karelerle gündeme geldi. Genç yıldızın Paris paylaşımı sosyal medyada adeta olay oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Instagram hesabından sevgilisi Duru Nayman ile Paris'ten romantik kareler paylaştı. Eyfel Kulesi önünde el ele verdikleri poz milyonlarca beğeni alırken, "Artık evlilik teklifi gelmez mi?" yorumları gündem oldu.

📍 Eyfel Kulesi Önünde Romantik Poz

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, yoğun maç temposuna kısa bir mola vererek sevgilisi Duru Nayman ile Paris'e gitti. Aşkın şehri olarak anılan başkentte objektif karşısına geçen çift, Eyfel Kulesi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde el ele poz verdi.

Resmi Instagram hesabından paylaşılan kareler, kısa sürede milyonlara ulaştı. Arda Güler paylaşımını siyah kalp emojisiyle süsledi. Fotoğraflar ilk bir saat içinde beğeni rekoru kırdı.

💬 "Artık Bir Evlilik Teklifi Gelmez Mi?"

Çiftin samimi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri ünlü futbolcuyu adeta yorum yağmuruna tuttu. Instagram ve X platformlarında öne çıkan yorumlar arasında şunlar vardı:

"Maşallah size"

"Çok güzelsiniz"

"Bu aşkın sonu evlilik"

İspanyol Basını da Kayıtsız Kalmadı

Arda Güler'in paylaşımı yalnızca Türkiye'de değil İspanya'da da gündem oldu. İspanyol spor gazetesi Marca, genç yıldızın Paris karelerini "Madrid'in altın çocuğu aşk şehri Paris'te" başlığıyla sayfalarına taşıdı.

🌟 Sahada Başarı, Özel Hayatta Mutluluk

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dünya devlerinin radarında olan Arda Güler, özel hayatındaki istikrarlı ilişkisiyle de dikkat çekiyor. Uzun süredir birlikte olduğu Duru Nayman ile Paris sokaklarında verdiği romantik pozlar, genç yıldızın saha dışındaki mutluluğunu da gözler önüne serdi.

