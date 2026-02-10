Arda Güler'den aşk dolu hamle! Paylaşımı görenler sormadan edemedi: Evlilik teklifi mi?

🌟 Sahada Başarı, Özel Hayatta Mutluluk

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dünya devlerinin radarında olan Arda Güler, özel hayatındaki istikrarlı ilişkisiyle de dikkat çekiyor. Uzun süredir birlikte olduğu Duru Nayman ile Paris sokaklarında verdiği romantik pozlar, genç yıldızın saha dışındaki mutluluğunu da gözler önüne serdi.