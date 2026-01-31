Araştırmacılar uyardı! En tehlikeli etkileşim: Sosyal bağın yerini hayali arkadaş alıyor

ABD'de bazı aileler, yapay zeka destekli arkadaş uygulamalarının çocukları zararlı içeriklere maruz bıraktığı gerekçesiyle şirketlere dava açtı. Şirketler ise yaş doğrulama, ebeveyn denetimi ve 18 yaş altı kullanıcılar için içerik sınırlamaları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Purdue Üniversitesi psikoloji bilimleri profesörü Louis Tay öncülüğünde yürütülen ve üç yıl sürmesi planlanan bir araştırma, yapay zeka sohbet uygulamalarının gençler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerini incelemeyi hedefliyor. Çalışmada, bu teknolojilerin refah, sağlık ve ilişkiler üzerindeki uzun vadeli sonuçların takip edileceği belirtiliyor.

Tay, yaptığı değerlendirmede günümüzde yalnızlık ve sosyal bağ eksikliğinin dünya genelinde tarihi düzeylere çıktığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yalnızlık ve sosyal bağlantı eksikliği küresel olarak rekor seviyelere ulaştı. Ve şimdi yapay zeka ajanlarına kolayca erişilebiliyor.

Birçoğu için, her zaman ulaşılabilir, yargılamayan bir dinleyici sunuyorlar. İnsanlar, özellikle gerçek sosyal bağlantıların ulaşılmaz olduğu durumlarda, duygusal destek için uygun alternatifler olarak bu sistemlere giderek daha fazla yöneliyorlar."