Araştırmacılar uyardı! En tehlikeli etkileşim: Sosyal bağın yerini hayali arkadaş alıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yapay zeka destekli sohbet uygulamaları, çocuklar arasında arkadaşlık amacıyla hızla yayılıyor. Araştırmalar, bu etkileşimlerin önemli bölümünde şiddet içerikli diyaloglar bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar, yapay zekayla kurulan bağların çocukları gerçek sosyal ilişkilerden uzaklaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Ekran süresinin artmasıyla birlikte yapay zeka tabanlı sohbet uygulamaları, çocukların sosyal hayatında yeni bir alan açtı. Araştırmalar, çocukların önemli bir bölümünün yapay zekayı arkadaşlık amacıyla kullandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar ise insan gibi hissettiren bu etkileşimlerin, çocukların gerçek sosyal bağlardan uzaklaşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇOCUKLARIN YENİ HAYALİ ARKADAŞI

Ailelere yönelik çevrimiçi güvenlik platformu Aura'nın 2025 Gençliğin Durumu raporunda, yapay zeka uygulamaları "yeni hayali arkadaş" olarak tanımlandı. Rapora göre çocukların yüzde 42'si yapay zekayı arkadaşlık amacıyla kullanıyor.

Bu etkileşimlerin %37'sinde şiddet unsurları yer alıyor ve sohbet süreleri dikkat çekici biçimde uzuyor. Şiddet temalı içeriklere yönelen çocuklar, bu platformlarda günde 1.000 kelimenin üzerinde yazı üretiyor. Aura'nın analizine göre bu oran, cinsellik, romantizm, arkadaşlık ve duygusal destek gibi diğer tüm kullanım alanlarını kapsıyor.

EN TEHLİKELİ ETKİLEŞİM YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Anket verileri, yapay zeka ile yapılan sohbetlerin üçte birinden fazlasında şiddet içeriği bulunduğunu gösteriyor. Şiddet içeren konuşmaların yaklaşık yarısında ise cinsel rol yapma unsurları yer alıyor.

Araştırmacılar, yapay zekanın "her zaman yanında olan, yargılamayan bir dinleyici" gibi konumlandırılmasının çocuklar için risk oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun, özellikle ruhsal açıdan kırılgan çocukların gerçek insan desteği yerine yapay zekaya yönelmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

ABD'de bazı aileler, yapay zeka destekli arkadaş uygulamalarının çocukları zararlı içeriklere maruz bıraktığı gerekçesiyle şirketlere dava açtı. Şirketler ise yaş doğrulama, ebeveyn denetimi ve 18 yaş altı kullanıcılar için içerik sınırlamaları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

UZUN VADELİ ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Purdue Üniversitesi psikoloji bilimleri profesörü Louis Tay öncülüğünde yürütülen ve üç yıl sürmesi planlanan bir araştırma, yapay zeka sohbet uygulamalarının gençler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerini incelemeyi hedefliyor. Çalışmada, bu teknolojilerin refah, sağlık ve ilişkiler üzerindeki uzun vadeli sonuçların takip edileceği belirtiliyor.

Tay, yaptığı değerlendirmede günümüzde yalnızlık ve sosyal bağ eksikliğinin dünya genelinde tarihi düzeylere çıktığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yalnızlık ve sosyal bağlantı eksikliği küresel olarak rekor seviyelere ulaştı. Ve şimdi yapay zeka ajanlarına kolayca erişilebiliyor.

Birçoğu için, her zaman ulaşılabilir, yargılamayan bir dinleyici sunuyorlar. İnsanlar, özellikle gerçek sosyal bağlantıların ulaşılmaz olduğu durumlarda, duygusal destek için uygun alternatifler olarak bu sistemlere giderek daha fazla yöneliyorlar."

