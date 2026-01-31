Araştırmacılar uyardı! En tehlikeli etkileşim: Sosyal bağın yerini hayali arkadaş alıyor
Yapay zeka destekli sohbet uygulamaları, çocuklar arasında arkadaşlık amacıyla hızla yayılıyor. Araştırmalar, bu etkileşimlerin önemli bölümünde şiddet içerikli diyaloglar bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar, yapay zekayla kurulan bağların çocukları gerçek sosyal ilişkilerden uzaklaştırabileceği uyarısında bulunuyor.
Ekran süresinin artmasıyla birlikte yapay zeka tabanlı sohbet uygulamaları, çocukların sosyal hayatında yeni bir alan açtı. Araştırmalar, çocukların önemli bir bölümünün yapay zekayı arkadaşlık amacıyla kullandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar ise insan gibi hissettiren bu etkileşimlerin, çocukların gerçek sosyal bağlardan uzaklaşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
ÇOCUKLARIN YENİ HAYALİ ARKADAŞI
Ailelere yönelik çevrimiçi güvenlik platformu Aura'nın 2025 Gençliğin Durumu raporunda, yapay zeka uygulamaları "yeni hayali arkadaş" olarak tanımlandı. Rapora göre çocukların yüzde 42'si yapay zekayı arkadaşlık amacıyla kullanıyor.
Bu etkileşimlerin %37'sinde şiddet unsurları yer alıyor ve sohbet süreleri dikkat çekici biçimde uzuyor. Şiddet temalı içeriklere yönelen çocuklar, bu platformlarda günde 1.000 kelimenin üzerinde yazı üretiyor. Aura'nın analizine göre bu oran, cinsellik, romantizm, arkadaşlık ve duygusal destek gibi diğer tüm kullanım alanlarını kapsıyor.
EN TEHLİKELİ ETKİLEŞİM YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
Anket verileri, yapay zeka ile yapılan sohbetlerin üçte birinden fazlasında şiddet içeriği bulunduğunu gösteriyor. Şiddet içeren konuşmaların yaklaşık yarısında ise cinsel rol yapma unsurları yer alıyor.
Araştırmacılar, yapay zekanın "her zaman yanında olan, yargılamayan bir dinleyici" gibi konumlandırılmasının çocuklar için risk oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun, özellikle ruhsal açıdan kırılgan çocukların gerçek insan desteği yerine yapay zekaya yönelmesine neden olabileceği ifade ediliyor.