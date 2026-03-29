Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: APP plakalar için yeni tarih netleşti

APP plaka kullanan sürücülerin standart plakaya geçişi için tanınan süre uzatılıyor. Standart dışı plakalarını değiştirmek isteyen sürücülerin kuyruğa girdiği belirtilirken, yeni düzenlemeyle birlikte multimedya ekran kullanımına da sıkı takip başlayacak.

İçişleri Bakanlığı, APP (Avrupa Press Plaka) kullanan araç sahiplerinin standart plakaya geçişi için tanınan süreyi 1 Ocak 2027'ye uzatmaya hazırlanıyor. TŞOF'un talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, bugüne kadar kesilen cezaların da iptal edildiği bildirildi. Düzenleme ile sürücülerin multimedya ekran kullanımına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.

APP PLAKA VE YENİ DÜZENLEME TAKVİMİ

Uygulama / ParametreMevcut Durum (Mart 2026)Yeni Karar (Ocak 2027)
Son Değişim Tarihi1 Nisan 20261 Ocak 2027
Kesilen CezalarUygulanıyorduİptal Edildi / İade
Sahte Plaka Cezası140.000 TLDevam Ediyor
Standart Dışı Ceza4.000 TL2027'ye Kadar Muafiyet
Denetim OdağıPlaka DeğişimiMultimedya / Ses Sistemleri
APP PLAKA PANİĞİ: SÜRÜCÜLER KUYRUĞA GİRDİ

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yasası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi. Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacaktı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımını, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor. Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde:

  • Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.
  • Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.
  • Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.
  • Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.
  • 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin bulunması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.

❓APP PLAKA KULLANANLAR İÇİN YENİ YOL HARİTASI

  1. APP plaka değişimi için son gün ne zaman? Yeni düzenleme ile sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması bekleniyor.
  2. Kesilen APP plaka cezaları iptal mi edilecek? Evet, alınan karar kapsamında bugüne kadar bu sebeple kesilen cezaların iptal edildiği bildirilmiştir.
  3. Plakamda karekod yok, ceza yer miyim? Hayır, 1 Ocak 2024 öncesi basılan ancak mühürlü ve hologramlı olan plakalar geçerlidir. Karekod olmaması sahte olduğu anlamına gelmez.
  4. Standart dışı plaka cezası ne kadar? Damgalı olmasına rağmen standart dışı yazı karakterine sahip plakaların cezası 4 bin TL olarak belirlenmiştir.
  5. Yeni plaka nereden alınır? Plaka basım işlemleri sadece yetkili kuruluş olan TŞOF tarafından gerçekleştirilmektedir.
✍️ EDİTÖRÜN NOTU: SÜRÜCÜLER İÇİN "NEFES"

2026 trafik reformunun en çok tartışılan maddesi olan APP plaka denetimlerinde, devletin "rehberlik" odaklı yaklaşımı sürücüleri rahatlattı. Özellikle 140 bin TL gibi astronomik rakamlara ulaşan sahte plaka cezalarının yanında, standart dışı plakalar için tanınan ek süre TŞOF önündeki yığılmayı önleyecektir. 2027'ye kadar plakanızı karekodlu ve standart formata getirmek, ileride yaşanacak denetim yoğunluğundan kaçınmak adına en mantıklı yol olacaktır.

