Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 14:04

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daraldı. Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor. Süre içinde ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde birinci taksit sürecinde sona gelindi. Ocak ayı başında başlayan ödeme döneminde takvim hızla ilerlerken, yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen araç sahipleri için kritik eşik aşılıyor. Belirlenen tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme faizi devreye girecek.

İlk Taksit İçin Son Gün 2 Şubat Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıla ait birinci taksiti ile yapılandırılmış borçların ödemeleri 2 Ocak itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin, MTV kapsamındaki taksitlerini 2 Şubat tarihine kadar yatırması gerekiyor.

Ödeme Yapmayanlara Faiz, Satış ve Muayene Engeli Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca geciken tutara aylık %3,7 oranında gecikme faizi yansıtılacak. MTV borcu bulunan araçlar için fenni muayene işlemi yapılmayacak, borç kapatılmadan satış ve devir işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

MTV Ödemeleri Nereden Yapılıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10-23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.