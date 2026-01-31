CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daraldı. Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor. Süre içinde ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 1

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde birinci taksit sürecinde sona gelindi. Ocak ayı başında başlayan ödeme döneminde takvim hızla ilerlerken, yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen araç sahipleri için kritik eşik aşılıyor. Belirlenen tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme faizi devreye girecek.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 2

İlk Taksit İçin Son Gün 2 Şubat

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıla ait birinci taksiti ile yapılandırılmış borçların ödemeleri 2 Ocak itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin, MTV kapsamındaki taksitlerini 2 Şubat tarihine kadar yatırması gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 3

Ödeme Yapmayanlara Faiz, Satış ve Muayene Engeli

Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca geciken tutara aylık %3,7 oranında gecikme faizi yansıtılacak. MTV borcu bulunan araçlar için fenni muayene işlemi yapılmayacak, borç kapatılmadan satış ve devir işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 4

MTV Ödemeleri Nereden Yapılıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10-23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 5

Anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartlarıyla, banka hesabından havale yoluyla ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de tahsilat için kullanılabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 6

Araç sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borç bilgilerini sorgulayabiliyor. T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ile plaka bilgileri girilerek ödeme işlemi yapılabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 7

Şifresiz MTV Ödeme Seçeneği Bulunuyor

Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan MTV ödeme ekranı üzerinden şifre girişi olmadan da işlem yapılabiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil bilgileriyle ödeme tamamlanabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! 2026 MTV ilk taksitinde son 2 gün: Ödemeler 2 Şubat’ta bitiyor 8

Ödeme Yaparken Dikkat!

Online ödeme işlemlerinde yalnızca resmi adreslerin kullanılması gerekiyor. Tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr yazılması veya bankaların resmi siteleri üzerinden işlem yapılması öneriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin