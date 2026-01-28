AÖL 2025-2026 2. dönem kayıt tarihleri: Son günlere dikkat

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. Bugün itibarıyla (28 Ocak) e-Okul kaydı olmayan öğrenciler için yeni kayıt süresi sona ererken, e-Okul'da aktif kaydı bulunan öğrenciler 2 Şubat 2026'ya kadar halk eğitimi merkezleri üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler son başvuru tarihlerini araştırırken, kaydını yapan öğrenciler ise sınav takvimine odaklandı.

KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT ARAYIŞLARI HIZ KAZANDI Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, kayıt yenileme süreciyle ilgili sorgularını artırmış durumda. Özellikle örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan ve bulunmayan öğrenciler, kendileri için geçerli olan kayıt tarihlerini merak ediyor.

YENİ KAYIT TARİHLERİ TAMAMLANDI Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olmayan öğrenciler, 08 Ocak 2026 tarihinde başlayan yeni kayıt sürecinde, 27 Ocak 2026 mesai bitiminde sona erdi.

E-OKUL KAYDI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt işlemleri ise devam ediyor. Bu öğrenciler, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren, 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek.