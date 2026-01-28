AÖL 2025-2026 2. dönem kayıt tarihleri: Son günlere dikkat

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. Bugün itibarıyla (28 Ocak) e-Okul kaydı olmayan öğrenciler için yeni kayıt süresi sona ererken, e-Okul'da aktif kaydı bulunan öğrenciler 2 Şubat 2026'ya kadar halk eğitimi merkezleri üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler son başvuru tarihlerini araştırırken, kaydını yapan öğrenciler ise sınav takvimine odaklandı.

KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT ARAYIŞLARI HIZ KAZANDI

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, kayıt yenileme süreciyle ilgili sorgularını artırmış durumda. Özellikle örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan ve bulunmayan öğrenciler, kendileri için geçerli olan kayıt tarihlerini merak ediyor.

YENİ KAYIT TARİHLERİ TAMAMLANDI

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olmayan öğrenciler, 08 Ocak 2026 tarihinde başlayan yeni kayıt sürecinde, 27 Ocak 2026 mesai bitiminde sona erdi.

E-OKUL KAYDI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt işlemleri ise devam ediyor. Bu öğrenciler, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren, 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek.

AÖL'YE GEÇİŞ HAKKI OLANLAR İÇİN ÖZEL DURUMLAR

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş hakkı bulunan ve bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin doğrudan halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bu kapsama girenler şu şekilde sıralanıyor:

🔴Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler,

🔴Sınıf tekrarına kalan ve öğrenim hakkı devam eden öğrenciler,

🔴Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmayan ya da tercih yapmasına rağmen örgün ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler,

🔴Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler.

2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi de belli oldu. Buna göre:

🔴Yüz yüze sınavlar, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.

🔴e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınavlar ise 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt sürecini henüz tamamlamayan öğrencilerin, kendileri için geçerli olan son tarihlere dikkat ederek işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

