AÖF 2026 bahar kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025-2026 akademik takvimiyle birlikte Bahar Dönemi süreci netleşti. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılırken, Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026, Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026 ve Yaz Okulu Sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin Açıköğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimi yayımlandı. Güz döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler bu kez Bahar Dönemi sürecine odaklandı. En çok merak edilen başlıkların başında kayıt yenileme işlemleri gelirken, sınav tarihleri de gündemdeki yerini aldı. İşte AÖF Bahar Dönemi'ne ilişkin takvim detayları…

KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI AÖF'te Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri için belirlenen süre uzatıldı. Yapılan duyuruya göre öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 23 Şubat 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin belirtilen tarihe kadar eksiksiz yapılması gerekiyor.

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ Bahar Dönemi kapsamında yapılacak ara sınavlar 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Öğrenciler, sınav giriş belgeleri ve sınav merkezlerine ilişkin bilgileri sistem üzerinden takip edebilecek.

DÖNEM SONU SINAVI MAYIS AYINDA Bahar Dönemi dönem sonu sınavı ise 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dönem başarı notunu doğrudan etkileyecek olan bu sınavın ardından Bahar Dönemi süreci tamamlanmış olacak.