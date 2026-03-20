Sadece piramit yapmamışlar! İşte Antik Mısırlıların 2 bin yıllık “Yapılacaklar listesi”

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 20:58 Son Güncelleme: 20 Mart 2026 22:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yukarı Mısır'daki Athribis kazılarında 43 binden fazla yazılı çömlek parçası bulundu. Vergi notlarından okul alıştırmalarına uzanan bu kayıtlar, sıradan insanların yaşamını ortaya koyuyor. Son sekiz yılda hızlanan keşifler ise bölgeyi eşsiz bir tarih arşivine dönüştürdü.

Mısır'da yürütülen uzun soluklu kazılar, tarihin yalnızca krallar ve anıtlardan ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Athribis'te gün yüzüne çıkarılan on binlerce yazılı çömlek parçası, geçmişte yaşayan insanların gündelik hayatına doğrudan ve kesintisiz bir bakış sunuyor.

DÖNEMİN YAŞAYAN HAFIZASI Athribis'te 2005'ten bu yana sürdürülen kazılarda 43 binden fazla ostraka bulundu. Bu parçaların büyük bölümü son sekiz yılda ortaya çıkarıldı. İlk bakışta sıradan görünen bu kırık parçalar, aslında dönemin yaşayan hafızasını taşıyor. Bu parçalar üzerinde öne çıkan içerikler şöyle: ➔Vergi kayıtları ve teslim listeleri ➔Günlük kısa notlar ➔Öğrenci alıştırmaları ➔Dini metinler ve rahip belgeleri

OSTRAKA NEDİR? Antik Yunan'da demokratik sistemin dikkat çeken uygulamalarından biri olan "ostrakismos" (sürgün oylaması), halkın devlet yönetiminde söz sahibi olduğu önemli mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu sistemde kullanılan "ostraka" ise sıradan birer çömlek parçasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu kelime eski Yunanca kökenli olup "kırık çömlek parçası" ya da "seramik kabuk" anlamına geliyor. Başlık Açıklama Anlamı "Kırık çömlek parçası" veya "seramik kabuk" Kullanım Alanı Ostrakismos (sürgün oylaması) Amaç Tiranlık tehlikesine karşı önlem almak Kullanıcılar Atina vatandaşları Yöntem İsimlerin çömlek parçalarına kazınması Sonuç En çok adı yazılan kişi 10 yıl sürgün

YAZININ GÜNDELİK YÜZÜ Bu parçaların sunduğu tabloyu daha da çarpıcı kılan ise kapsadığı uzun zaman dilimi. En eski metinlerin MÖ 3. yüzyıla uzanması ve en yeni örneklerin MS 11. yüzyıla kadar devam etmesi, Athribis'in yüzyıllar boyunca kesintisiz bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Bu süreklilik, yazı diline de yansıyor. Öncelikli olarak Demotik yazının kullanıldığı metinlerde zamanla Yunanca, Kıpti ve Arapça gibi farklı dillerin ortaya çıkması bölgedeki kültürel dönüşümün izlerini açıkça ortaya koyuyor.

Elde edilen veriler arttıkça kazının yönü de doğal olarak değişti. 2018 yılında açılan yeni alan, yoğun seramik birikimiyle dikkat çekince buranın yalnızca bir atık alanı olmadığı anlaşıldı. Nitekim yapılan detaylı çalışmalar, bölgenin aktif bir yerleşim alanı olduğunu ortaya koydu.