Annesi rüyasında gördü, adını padişahtan aldı! Fatih Ürek'in yoksulluktan sahnelere uzanan hayatı

15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tam 107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'ten acı haber geldi. 59 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçının vefatı, 2026 yılının ilk ayında sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. "Yılan Dansı", renkli sahne şovları ve bitmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan Ürek'in vefatının ardından, hayatına dair çarpıcı detaylar da yeniden gündeme geldi.

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin tek erkek evladı olan Ürek'in doğumu, ailesi için büyük bir sevinç kaynağı olmuştu.

Kasaplık yapan babası, üç kız çocuğunun ardından dünyaya gelen oğlu için tam 40 büyükbaş hayvan kestirerek etlerini çevresindekilere dağıtmıştı.

Ürek'in annesi hamileliği sırasında rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğünü anlatmış, bu nedenle oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermişti. Bu özel rüya nedeniyle sanatçının göbek adı da "Sultan Mehmet" olmuştu.

BABASININ İFLASI ÇOCUK YAŞTA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ailesi, Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya taşındı. Ancak bu yeni hayat uzun süreli bir huzur getirmedi. Babasının işleri zamanla bozuldu, iflas etti ve dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek, daha 6 yaşındayken çalışmaya başladı. Sanat dünyasına adım atmadan önce büyük yokluklar yaşayan Ürek; kumaşçılarda, kuşçularda, mobilya ve züccaciye dükkanlarında çalışarak ailesine destek olmaya çalıştı.