Annesi rüyasında gördü, adını padişahtan aldı! Fatih Ürek'in yoksulluktan sahnelere uzanan hayatı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aylardır yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 59 yaşında hayata veda etti. Vefatyıla sanat dünyasını yasa boğan şarkıcının hayatıyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. Adını bir padişahtan, gücünü ise çocuk yaşta başladığı hayat mücadelesinden alan Ürek'in yüreklere dokunan hayat hikayesi...

15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tam 107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'ten acı haber geldi. 59 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçının vefatı, 2026 yılının ilk ayında sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. "Yılan Dansı", renkli sahne şovları ve bitmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan Ürek'in vefatının ardından, hayatına dair çarpıcı detaylar da yeniden gündeme geldi.

ÜÇ KIZDAN SONRA DOĞAN TEK ERKEK ÇOCUKTU

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin tek erkek evladı olan Ürek'in doğumu, ailesi için büyük bir sevinç kaynağı olmuştu.

BABASI 40 KURBAN KESTİRDİ

Kasaplık yapan babası, üç kız çocuğunun ardından dünyaya gelen oğlu için tam 40 büyükbaş hayvan kestirerek etlerini çevresindekilere dağıtmıştı.

ANNESİ PADİŞAHIN ADINI VERDİ

Ürek'in annesi hamileliği sırasında rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğünü anlatmış, bu nedenle oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermişti. Bu özel rüya nedeniyle sanatçının göbek adı da "Sultan Mehmet" olmuştu.

BABASININ İFLASI ÇOCUK YAŞTA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ailesi, Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya taşındı. Ancak bu yeni hayat uzun süreli bir huzur getirmedi. Babasının işleri zamanla bozuldu, iflas etti ve dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek, daha 6 yaşındayken çalışmaya başladı. Sanat dünyasına adım atmadan önce büyük yokluklar yaşayan Ürek; kumaşçılarda, kuşçularda, mobilya ve züccaciye dükkanlarında çalışarak ailesine destek olmaya çalıştı.

Zor günler bununla da sınırlı kalmadı. İflasın ardından babası alkol bağımlılığına sürüklendi ve annesine şiddet uygulamaya başladı. Ürek, çocukluk yıllarında babasının annesini dövdüğü bir anı korkudan felç geçirdiğini yıllar sonra anlatmıştı.

HAYALİ TİYATROYDU

Fatih Ürek'in ilk tutkusu tiyatroydu. Henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüran olarak çalışmaya başladı ve 20 yaşına kadar burada sahne aldı. Bu dönemde usta isim Mahir Canova'dan dersler aldı. Ünlü oyuncu Erkan Can da genç Ürek'e oyunculuk yolunda destek olan isimlerden biri oldu.

Tiyatro sahnesinde mutlu olsa da maddi sıkıntılar yaşayan Ürek, geçimini sağlamak için müziğe yöneldi. Bursa'daki çeşitli eğlence mekanlarında sahne almaya başladı ve bu karar hayatının dönüm noktası oldu.

SAHNELERDEN TELEVİZYONA UZANAN BİR KARİYER

1993 yılında çıkardığı ilk albümü "Yaktı Yaktı" ile geniş kitlelere ulaştı. Fantezi ve pop tarzındaki şarkıları, enerjik sahne performanslarıyla büyük ilgi gördü. "Hadi Hadi", "Sus", "Hala Hala" ve "Hayde" gibi şarkılarla adını müzik dünyasına yazdırdı.

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da sıkça yer aldı. Dizi ve filmlerde rol alan Ürek, özellikle 2018–2020 yılları arasında sunduğu "Gelinim Mutfakta" programıyla televizyon izleyicisinin sevgisini kazandı. Daha sonraki yıllarda da farklı yarışma programlarında sunucu ve jüri olarak ekranlarda yer aldı.

MİDE AMELİYATI SONRASI ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Fatih Ürek, fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası septik şok yaşayan sanatçı, ölümle burun buruna gelmişti. Hızla kilo vermesine rağmen bu süreç, sağlığının ilk kez ciddi şekilde bozulduğu dönem olarak kayıtlara geçmişti.

