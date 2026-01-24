Anlamsız gerginliğin kaynağı! Beyniniz açlık uyarısını öfke sanıyor

2018'de sözlüğe giren "açlıktan sinirlenme" kavramı artık bilimsel verilerle de destekleniyor. 90 kişi üzerinde yapılan bir aylık ölçüm, kan şekeri kadar kişinin kendini aç hissetmesinin de ruh halini bozduğunu ortaya koydu.

Oyun parkında bir anda kahkahaların ağlamaya dönüşmesi çoğu ebeveyne tanıdık gelir. Nedeni bazen düşmek ya da tartışmak değil, sadece geciken bir öğündür. Son yıllarda yapılan araştırmalar, açlığın ruh hali üzerindeki etkisinin sanılandan daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Sözlüğe Giren Duygu Hali "Hangry" yani "açlıktan dolayı sinirli olmak" ifadesi 2018 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girdi. İnsanlık bu durumu yüzyıllardır yaşıyor olsa da bilimsel olarak ele alınması oldukça yeni.

Uzun süre psikoloji alanında açlık, yalnızca fizyolojik bir süreç olarak görüldü. Bu nedenle çalışmalar daha çok metabolik hastalıklar ya da yeme bozuklukları üzerine yoğunlaştı. Günlük ruh hali üzerindeki etkisi ise görece geri planda kaldı.

90 Kişilik Deney Ne Gösterdi? Psikoloji ve ruh sağlığı alanında çalışan araştırmacılar, açlık ile ruh hali arasındaki bağı daha net görmek için 90 sağlıklı yetişkinle bir aylık çalışma yürüttü. Katılımcılara sürekli glikoz ölçüm cihazı takıldı. Bu cihazlar birkaç dakikada bir kan şekeri değerlerini kaydetti.