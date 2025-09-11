Türkiye'yi sarsan Başak cianyetinde flaş gelişme! Kayınpeder ve oğlu tutuklandı | Pes dedirten savuma...
Ankara'da Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi. Türkiye'yi sarsan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan tutuklandı. Kayınpeder Kudret Arslan, savcılıktaki ifadesinde gelini ile mal paylaşımı konusunda tartıştıklarını, oğlunun hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, "Bin anlık gözüm döndü. Namusumu temizledim" dedi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 18:15