Ankara’da Kayınpederi dehşeti! Başak’ın ablasından kan donduran sözler: Çocuk, ’Babam tuttu dedem bıçakladı’ diyor

"EVDE KAMERALAR VAR, GÖRDÜ DEMİŞLER"

Başak Gürkan Arslan'ın kız kardeşi Işıl Bektaş ise daha önce darp gibi bir olayın yaşanmadığını söyleyerek, "Boşanma aşamasındalardı. Bizim aklımıza hiç gelmedi. Gelseydi mutlaka engel olmaya çalışırdık; ama hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi. Ablam çok güçlü bir kadındı. Ayakları yere sağlam basan, akıllı, evladına sahip çıkan çok iyi bir anne. Bizim tanık olduğumuz şiddet olmadı. Ama ablam ailesine çok bağlıydı. Evine çok bağlıydı. Eğer olduysa bile bize söylememiştir. Biz böyle bir şeye tanık olmadık. Bizim bildiğimiz kadarıyla eşi ve kayınpederi önce annemlerin evine gitmişler. Zaten boşanma davaları vardı. Onlara mahkeme günü varmıştı. Konuşmaya gitmişler. Annemle babam hiçbir şey istememişler kendilerinden. Çocuk için nafaka istememişler. Zaten var olan her şeylerini bölüşmüşler. Yazmışlar onu mahkeme dilekçesine. 'Biz sizden nafaka da istemiyoruz' demişler. 'Böyle güzellikle bitsin, hoşlukla bitsin.' Onlar da demişler ki 'Bugün Başak evde, biliyoruz.' Annem de demiş ki 'Nereden biliyorsunuz?' Demişler ki 'Evde kameralar var. Oradan gördük' demişler" ifadelerini kullandı.