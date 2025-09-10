Ankara'da kayınpederi dehşeti! Başak'ın ablasından kan donduran sözler: Çocuk, 'Babam tuttu dedem bıçakladı' diyor
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46) için cenaze töreni düzenlendi. Başak'ın ablası Yaprak Gürkan Nar, "Çocuk anlatıyor; 'Ben annemin kanlarını gördüm' diyor. 'Ben boğazındaki kemikleri gördüm' diyor. 'Dedemle babam yaptı' diyor. 'Babam tuttu dedem de bıçakladı' diyor" dedi.
