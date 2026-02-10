Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti

Bir dönemin en sevilen çiftleri arasında yer alan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2025 yılında aldıkları kararla 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından gözler özellikle Anıl Altan cephesine çevrilirken, ünlü oyuncudan gelen son hamle magazin gündemini hareketlendirdi.

Bir dönem magazin dünyasında "örnek çift" olarak gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan, uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarının ardından yollarını ayırdı. Dizi setinde başlayan aşklarını mutlu bir evlilikle taçlandıran çift, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'nın doğumuyla aile mutluluklarını perçinlemişti.

Pelin Akil, yaptığı açıklamada evliliklerinin sona erdiğini doğrularken, Anıl Altan ile karı-koca olarak yollarını ayırdıklarını ancak çocukları için her zaman bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR? Boşanmanın ardından magazin dünyasında ilk aşk söylentileri ise Anıl Altan cephesinden yükseldi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kısa sürede sosyal medyada "yeni aşk" iddialarını beraberinde getirdi.

ANINDA SİLDİ Altan'ın paylaşımında yanında görülen ismin Handan Buse Gürcan olduğu öne sürüldü.