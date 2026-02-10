CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönemin en sevilen çiftleri arasında yer alan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2025 yılında aldıkları kararla 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından gözler özellikle Anıl Altan cephesine çevrilirken, ünlü oyuncudan gelen son hamle magazin gündemini hareketlendirdi.

Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti 1

Bir dönem magazin dünyasında "örnek çift" olarak gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan, uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarının ardından yollarını ayırdı. Dizi setinde başlayan aşklarını mutlu bir evlilikle taçlandıran çift, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'nın doğumuyla aile mutluluklarını perçinlemişti.

Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti 2

Pelin Akil, yaptığı açıklamada evliliklerinin sona erdiğini doğrularken, Anıl Altan ile karı-koca olarak yollarını ayırdıklarını ancak çocukları için her zaman bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti 3

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Boşanmanın ardından magazin dünyasında ilk aşk söylentileri ise Anıl Altan cephesinden yükseldi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kısa sürede sosyal medyada "yeni aşk" iddialarını beraberinde getirdi.

Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti 4

ANINDA SİLDİ

Altan'ın paylaşımında yanında görülen ismin Handan Buse Gürcan olduğu öne sürüldü.

Anıl Altan'ın sildiği paylaşım dikkat çekti 5

Ancak, ikiliden aşk iddialarına cevap gelmedi. Altan'ın ise paylaştığı kareleri anında silmesi dikkat çekti.