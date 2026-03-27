CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Android mi iOS mu daha hızlı? Mobil web test sonuçları belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Google'ın paylaştığı son test sonuçları mobil teknoloji rekabetinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Speedometer ve LoadLine ölçümlerine göre bazı amiral gemisi Android telefonlar, mobil web performansında iOS'u geride bırakarak yüzde 47'ye varan daha yüksek skorlar elde etti.

Mobil teknoloji dünyasında yıllardır süren Android ve iOS rekabeti bu kez farklı bir alanda gündeme geldi. Google tarafından paylaşılan son veriler, mobil web performansında Android işletim sisteminin iOS platformunu geride bıraktığını ortaya koydu. Bu sonuçlar mobil internet deneyiminin geleceği açısından dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

⚡ MOBİL WEB PERFORMANSI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Akıllı telefon kullanıcıları gün içinde birçok işlemi doğrudan mobil tarayıcılar üzerinden gerçekleştiriyor. Haber okumak, alışveriş yapmak ya da bir bilgiye ulaşmak çoğu zaman birkaç saniye içinde gerçekleşmesi beklenen işlemler. Bu nedenle mobil web performansı sadece teknik bir ölçüm değil, aynı zamanda günlük kullanıcı deneyimini belirleyen önemli bir unsur olarak görülüyor.

Sayfanın hızlı açılması, kaydırma sırasında takılma olmaması ve dokunma tepkilerinin hızlı olması kullanıcı memnuniyetini doğrudan etkiliyor.

🧪 ANDROİD VE İos HANGİ TESTLERDE KARŞILAŞTIRILDI?

Mobil tarayıcı performansını ölçmek için teknoloji dünyasında iki önemli benchmark testi kullanılıyor.

Bu testler şunlar:

👉Speedometer

Kullanıcının bir web sitesinde kaydırma, dokunma ve yazma gibi etkileşimlerini simüle eder. Tarayıcının tepki hızını ölçer.

👉 LoadLine

Bir bağlantıya tıklandıktan sonra web sayfasının ekrana ne kadar hızlı yüklendiğini ölçer.

Google'ın paylaştığı verilere göre Android cihazlar her iki testte de daha yüksek puanlar elde etti.

📊 YÜZDE 47'YE VARAN PERFORMANS FARKI

Paylaşılan raporlarda en dikkat çeken nokta platformlar arasındaki fark oldu. Üst segment Android telefonların bazı testlerde rakip mobil platforma göre yüzde 47'ye varan daha yüksek performans gösterdiği belirtildi.

Bu farkın arkasında birkaç temel unsur bulunuyor:

Performansı Etkileyen FaktörAçıklama
Yeni nesil işlemcilerGüçlü mobil çip mimarileri
Android optimizasyonlarıİşletim sistemindeki çekirdek iyileştirmeleri
Chrome motoruTarayıcı ve sistem entegrasyonu
🔧 GOOGLE PERFORMANS ARTIŞINI NASIL SAĞLADI?

Google mühendisleri bu gelişmenin arkasında "dikey entegrasyon" olarak adlandırılan bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımda donanım, işletim sistemi ve tarayıcı motoru birlikte optimize ediliyor. Şirket ayrıca bazı çip üreticileri ve telefon üreticileriyle iş birliği yaparak Chrome tarayıcısı ve Android çekirdeğinde yeni optimizasyonlar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalar sayesinde bazı Android amiral gemisi telefonlarda performans skorlarının yıllık bazda yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttığı ifade ediliyor.

🌐 KULLANICILAR BU FARKI GÜNLÜK KULLANIMDA HİSSEDECEK Mİ?

Teknik veriler doğrudan kullanıcı deneyimine de yansıyor. Yapılan optimizasyonların mobil kullanımda şu değişimleri sağlayabileceği belirtiliyor:

Web sayfalarının %4–%6 daha hızlı yüklenmesi

Dokunma ve kaydırma gibi işlemlerde %6–%9 daha hızlı tepki

Yoğun içerikli sitelerde daha akıcı gezinme

Mobil uygulamalarımızı indirin