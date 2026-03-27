🔧 GOOGLE PERFORMANS ARTIŞINI NASIL SAĞLADI?

Google mühendisleri bu gelişmenin arkasında "dikey entegrasyon" olarak adlandırılan bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımda donanım, işletim sistemi ve tarayıcı motoru birlikte optimize ediliyor. Şirket ayrıca bazı çip üreticileri ve telefon üreticileriyle iş birliği yaparak Chrome tarayıcısı ve Android çekirdeğinde yeni optimizasyonlar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalar sayesinde bazı Android amiral gemisi telefonlarda performans skorlarının yıllık bazda yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttığı ifade ediliyor.