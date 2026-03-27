Android mi iOS mu daha hızlı? Mobil web test sonuçları belli oldu
Google'ın paylaştığı son test sonuçları mobil teknoloji rekabetinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Speedometer ve LoadLine ölçümlerine göre bazı amiral gemisi Android telefonlar, mobil web performansında iOS'u geride bırakarak yüzde 47'ye varan daha yüksek skorlar elde etti.
Mobil teknoloji dünyasında yıllardır süren Android ve iOS rekabeti bu kez farklı bir alanda gündeme geldi. Google tarafından paylaşılan son veriler, mobil web performansında Android işletim sisteminin iOS platformunu geride bıraktığını ortaya koydu. Bu sonuçlar mobil internet deneyiminin geleceği açısından dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.
⚡ MOBİL WEB PERFORMANSI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Akıllı telefon kullanıcıları gün içinde birçok işlemi doğrudan mobil tarayıcılar üzerinden gerçekleştiriyor. Haber okumak, alışveriş yapmak ya da bir bilgiye ulaşmak çoğu zaman birkaç saniye içinde gerçekleşmesi beklenen işlemler. Bu nedenle mobil web performansı sadece teknik bir ölçüm değil, aynı zamanda günlük kullanıcı deneyimini belirleyen önemli bir unsur olarak görülüyor.
Sayfanın hızlı açılması, kaydırma sırasında takılma olmaması ve dokunma tepkilerinin hızlı olması kullanıcı memnuniyetini doğrudan etkiliyor.
🧪 ANDROİD VE İos HANGİ TESTLERDE KARŞILAŞTIRILDI?
Mobil tarayıcı performansını ölçmek için teknoloji dünyasında iki önemli benchmark testi kullanılıyor.
Bu testler şunlar:
👉Speedometer
Kullanıcının bir web sitesinde kaydırma, dokunma ve yazma gibi etkileşimlerini simüle eder. Tarayıcının tepki hızını ölçer.
👉 LoadLine
Bir bağlantıya tıklandıktan sonra web sayfasının ekrana ne kadar hızlı yüklendiğini ölçer.
Google'ın paylaştığı verilere göre Android cihazlar her iki testte de daha yüksek puanlar elde etti.
📊 YÜZDE 47'YE VARAN PERFORMANS FARKI
Paylaşılan raporlarda en dikkat çeken nokta platformlar arasındaki fark oldu. Üst segment Android telefonların bazı testlerde rakip mobil platforma göre yüzde 47'ye varan daha yüksek performans gösterdiği belirtildi.
Bu farkın arkasında birkaç temel unsur bulunuyor:
|Performansı Etkileyen Faktör
|Açıklama
|Yeni nesil işlemciler
|Güçlü mobil çip mimarileri
|Android optimizasyonları
|İşletim sistemindeki çekirdek iyileştirmeleri
|Chrome motoru
|Tarayıcı ve sistem entegrasyonu