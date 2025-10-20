Viral Galeri Viral Liste Amazon Web Services neden erişilemedi, bu kesinti dijital dünyayı nasıl etkiledi? Snapchat, WhatsApp, Zoom neden aynı anda gitti?

Amazon Web Services (AWS) pazartesi sabahı yaşadığı büyük çaplı arıza ile internetin dev bir kısmını saniyeler içinde çökertti. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı 20 Ekim Pazartesi günü bankacılıktan oyunlara, ev otomasyon sistemlerinden medya platformlarına kadar birçok dijital hizmete erişemedi. Peki bu kesinti dijital dünyayı nasıl etkiledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:42
Türkiye saatiyle sabah 10.11 civarında başlayan kesinti, AWS'in en eski ve en yoğun kullanılan veri merkezi olan Virginia bölgesinde yaşandı. Amazon'un açıklamasına göre sorun, bulut sisteminin temel bileşenlerinden biri olan DynamoDB isimli veritabanında yapılan teknik bir güncelleme sırasında ortaya çıktı.

AMAZON'A BAĞLI UYGULAMALARDA ERİŞİM SORUNU
Al Jazeera'nın haberine göre, bu güncelleme sırasında, API (Uygulama Programlama Arayüzü) bağlantılarında meydana gelen hata, sistemlerin birbiriyle iletişimini sağlayan DNS (Alan Adı Sistemi) servisinde zincirleme bir bozulmaya yol açtı.

DNS, internetin "telefon rehberi" gibi çalışır; bir sitenin adını, bilgisayarların anlayabileceği sayısal IP adresine dönüştürür. Ancak bu mekanizma arızalandığında uygulamalar doğru sunucuyu bulamaz hale gelir. AWS'in DNS sistemi çökünce, DynamoDB'ye bağlanamayan sayısız uygulama da birbiri ardına çevrimdışı oldu.

HANGİ HİZMETLER ETKİLENDİ?

📌Arızadan 113 farklı AWS servisi doğrudan etkilendi. Sorunun ilk dakikalarında Snapchat, Pinterest, Apple TV, Duolingo, Canva gibi popüler uygulamalar hata vermeye başladı.

📌İletişim kanallarında WhatsApp, Signal, Zoom ve Slack gibi uygulamalarda kesintiler yaşanırken, oyun dünyasında Roblox, Fortnite ve Xbox Live gibi platformlar da devre dışı kaldı.

📌Kullanıcılar, Amazon.com'a giremedi, Kindle üzerinden e-kitap indiremedi, Ring akıllı kapı zilleri ve Alexa cihazları da çevrimdışı kaldı.

📌Finans tarafında Venmo, bazı ABD bankaları ve Coinbase borsası sorun yaşarken, Delta ve United Airlines gibi hava yolu şirketlerinin sistemlerinde de aksaklıklar görüldü.

📌Dünyanın önde gelen medya kuruluşları da bundan payını aldı: The New York Times, The Wall Street Journal ve Associated Press gibi sitelere erişimde sıkıntılar yaşandı.

BULUT NEDİR VE AWS NEDEN BU KADAR KRİTİK?

"Bulut", verilerin veya yazılımların internet üzerindeki güçlü sunucularda saklanıp çalıştırılmasını sağlayan bir teknoloji. Yani, bilgisayarınızın sabit diskinde değil, Amazon gibi dev şirketlerin veri merkezlerinde barınan sistemlerden bahsediyoruz.
AWS, bu hizmeti sağlayan en büyük küresel platform. Şirketler, web sitelerini barındırmak, verilerini depolamak veya işlem gücü kiralamak için AWS'i kullanıyor. Kısacası, AWS çalışmadığında dijital dünyanın önemli bir kısmı da duruyor.

DynamoDB, AWS'in kalbinde yer alan veritabanı hizmetlerinden biri. Birçok şirketin müşteri kayıtları, kullanıcı verileri ve uygulama içi bilgiler bu sistemde saklanıyor. Pazartesi günkü kesintide şirketlerin büyük bölümü bu verilere erişemedi.

