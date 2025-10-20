Amazon Web Services neden erişilemedi, bu kesinti dijital dünyayı nasıl etkiledi? Snapchat, WhatsApp, Zoom neden aynı anda gitti?
Amazon Web Services (AWS) pazartesi sabahı yaşadığı büyük çaplı arıza ile internetin dev bir kısmını saniyeler içinde çökertti. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı 20 Ekim Pazartesi günü bankacılıktan oyunlara, ev otomasyon sistemlerinden medya platformlarına kadar birçok dijital hizmete erişemedi. Peki bu kesinti dijital dünyayı nasıl etkiledi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:42