Amazon Web Services neden erişilemedi, bu kesinti dijital dünyayı nasıl etkiledi? Snapchat, WhatsApp, Zoom neden aynı anda gitti?

BULUT NEDİR VE AWS NEDEN BU KADAR KRİTİK?

"Bulut", verilerin veya yazılımların internet üzerindeki güçlü sunucularda saklanıp çalıştırılmasını sağlayan bir teknoloji. Yani, bilgisayarınızın sabit diskinde değil, Amazon gibi dev şirketlerin veri merkezlerinde barınan sistemlerden bahsediyoruz.

AWS, bu hizmeti sağlayan en büyük küresel platform. Şirketler, web sitelerini barındırmak, verilerini depolamak veya işlem gücü kiralamak için AWS'i kullanıyor. Kısacası, AWS çalışmadığında dijital dünyanın önemli bir kısmı da duruyor.

DynamoDB, AWS'in kalbinde yer alan veritabanı hizmetlerinden biri. Birçok şirketin müşteri kayıtları, kullanıcı verileri ve uygulama içi bilgiler bu sistemde saklanıyor. Pazartesi günkü kesintide şirketlerin büyük bölümü bu verilere erişemedi.