Amasya’da TOKİ kurası tamamlandı: 2 bin 601 hak sahibi belli oldu
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Amasya kura çekilişi 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'te gerçekleştirildi. Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle 2 bin 601 konut için hak sahipleri belirlendi. Kura süreci, salonda yapılan çekilişin yanı sıra YouTube canlı yayını üzerinden de takip edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi Amasya etabıyla devam etti. Noter onayıyla tamamlanan çekilişin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin sonuçların TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ KURA SIRASI AMASYA'DAYDI
TOKİ'nin Amasya sosyal konut projesine ilişkin kura programı doğrultusunda çekiliş, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'te tamamlandı. Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları, gün içerisinde TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden duyurulacak.
AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ TEKRAR İZLE
Vatandaşlar Amasya kura çekilişini, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip etti. Çekiliş, noter gözetiminde yapıldı, süreç kamuoyuna açık şekilde yürütüldü.
KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
TOKİ'nin Amasya etabında yapılacak kura çekimiyle toplam 2 bin 601 hak sahibi belirlenecek. Kura kapsamında konutlar il genelinde ilçelere göre dağıtılacak. En yüksek kontenjan Amasya Merkez için ayrıldı. İlçe bazlı konut sayıları ise şu şekilde açıklandı:
🔸AMASYA MERKEZ - 2100
🔹AMASYA GÖYNÜCEK - 126
🔸AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY - 100
🔹AMASYA HAMAMÖZÜ - 45
🔸AMASYA MERZİFON - 150
🔹AMASYA SULUOVA - 80
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerine ait sonuç listeleri yayımlanacak. Adaylar, sonuçlara iki farklı platform üzerinden ulaşabilecek. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapılabilecek.