Amasya’da TOKİ kurası tamamlandı: 2 bin 601 hak sahibi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi Amasya etabıyla devam etti. Noter onayıyla tamamlanan çekilişin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin sonuçların TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.