Alzheimer’ın sebebi sadece yaşlılık olmayabilir: Kan değerlerinizdeki o eksikliğe dikkat!

Uluslararası bir araştırma, orta yaşta daha yüksek D vitamini düzeyine sahip kişilerin ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığıyla ilişkili biyobelirteçleri daha düşük seviyelerde taşıyabileceğini ortaya koydu. 16 yıl süren çalışmada, özellikle tau protein birikimi ile D vitamini arasında dikkat çeken bir ilişki bulundu.

Beyin sağlığı üzerine yapılan yeni bir araştırma, D vitamini düzeylerinin uzun vadeli nörolojik sağlıkla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. İrlanda'daki Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmada, orta yaşta daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip bireylerde Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen bazı biyobelirteçlerin ilerleyen yıllarda daha düşük düzeylerde görülebildiği belirlendi.

ARAŞTIRMA NASIL GERÇEKLEŞTİ? Çalışmada demans belirtisi bulunmayan yetişkinler uzun yıllar boyunca takip edildi. Araştırmacılar, katılımcıların hem kan değerlerini hem de yıllar sonra yapılan beyin görüntüleme sonuçlarını analiz etti. Araştırmanın temel aşamaları şöyle gerçekleşti: Ortalama yaşı 39 olan 793 yetişkin çalışmaya dahil edildi.

çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların kanındaki D vitamini seviyeleri ölçüldü.

Yaklaşık 16 yıl sonra beyin taramaları yapıldı .

. Alzheimer ile ilişkili tau ve amiloid beta proteinleri incelendi. Bu uzun takip süresi sayesinde araştırmacılar, erken yaşlardaki vitamin düzeylerinin ilerleyen yıllardaki beyin bulgularıyla ilişkisini değerlendirdi.

ALZHEİMER İLE BAĞLANTILI PROTEİNLER İNCELENDİ Alzheimer hastalığının gelişiminde iki önemli biyobelirteç öne çıkıyor: Biyobelirteç Açıklama Tau proteini Sinir hücrelerinde birikerek beyin hücrelerinin işlevini bozabilir Amiloid beta Beyinde plak oluşumuna yol açabilen protein parçacıkları Araştırmada, orta yaşta daha yüksek D vitamini seviyesine sahip olan bireylerde özellikle tau proteini birikiminin daha düşük seviyelerde görülebildiği tespit edildi.

BİLİM İNSANLARI NE SÖYLÜYOR? Araştırmanın yazarlarından Martin David Mulligan, elde edilen bulguların D vitamininin beyin sağlığıyla bağlantılı olabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Mulligan'a göre yüksek D vitamini seviyeleri, beyinde tau protein birikimine karşı potansiyel bir koruyucu faktör olarak rol oynayabilir. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor: Bu çalışma yalnızca bir ilişkiyi gösteriyor. Yani D vitamininin doğrudan tau seviyelerini azalttığı ya da Alzheimer riskini kesin olarak düşürdüğü henüz kanıtlanmış değil.

D VİTAMİNİ BEYİN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEYEBİLİR? Bilim insanları D vitamininin vücutta birçok biyolojik süreçte rol oynadığını biliyor. D vitamininin olası etkileri arasında şunlar bulunuyor: Sinir hücrelerinin korunmasına katkı

Beyinde iltihaplanma süreçlerinin düzenlenmesi

Bağışıklık sistemi fonksiyonlarının desteklenmesi Bu nedenle araştırmacılar, vitamin düzeylerinin nörolojik hastalıklarla bağlantısını anlamak için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre Alzheimer hastalığı genellikle ileri yaşlarda ortaya çıksa da hastalığın biyolojik süreçleri yıllar hatta on yıllar önce başlamış olabiliyor. Bu nedenle orta yaş dönemindeki yaşam tarzı ve sağlık göstergeleri, ilerleyen yıllardaki beyin sağlığı üzerinde etkili olabiliyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ NELER? Uzmanlara göre D vitamini düzeyinin düşmesi yalnızca kemikleri değil, bağışıklık sistemi ve genel vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Bu nedenle eksiklik farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle uzun süre devam eden bazı şikayetler, D vitamini seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğine işaret edebilir. D vitamini eksikliğinde en sık görülebilen belirtiler şöyle sıralanıyor: Sürekli yorgunluk ve halsizlik: Gün boyu devam eden enerji düşüklüğü ve bitkinlik hissi

Kemik ve sırt ağrıları: Özellikle bel, sırt ve bacak kemiklerinde hissedilen kronik ağrılar

Kas zayıflığı ve kas ağrıları: Kaslarda güç kaybı, zaman zaman oluşan spazmlar ve hareketlerde zorlanma

Ruh hali değişimleri: Motivasyon kaybı, keyifsizlik, anksiyete ve depresif duygu durum

Saç dökülmesi ve tırnak kırılması: Saçlarda belirgin dökülme ve tırnakların daha kırılgan hale gelmesi

Sık hastalanma: Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara daha kolay yakalanma

Uyku sorunları: Uykuya dalmakta güçlük veya uyku kalitesinde belirgin düşüş

Baş ağrısı ve baş dönmesi: Tekrarlayan baş ağrıları ve zaman zaman görülen baş dönmesi

Tekrarlayan baş ağrıları ve zaman zaman görülen baş dönmesi Yaraların geç iyileşmesi: Ciltte oluşan yaraların veya enfeksiyonların beklenenden daha uzun sürede iyileşmesi