Altında kırmızı pazartesi alarmı! İslam Memiş gram için net konuştu: Al ve unut
Altın piyasasında yaşanan sert düşüş ve dalgalanmalar sonrası A Haber canlı yayınında yapılan değerlendirmelerde, 2026 boyunca piyasalarda yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısı yapıldı. Finans Analisti İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yatırımcıların bu süreçte risk yönetimine ve mevcut varlıklarını korumaya odaklanması gerektiğini vurguladı.
A Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti.
Erdem, kısa süre içinde ons altında 1.000 doların üzerinde düşüş yaşandığını belirterek, daha önce bu yükselişin balon niteliği taşıdığı yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi. Yaşanan geri çekilmeyi "çöküş" olarak nitelendiren Erdem, piyasada ciddi bir şişkinlik oluştuğunu ifade etti.
Borsada da düşüşlerin sürdüğünü belirten Erdem, gram altında Ocak ayında yaşanan hızlı yükselişin ardından geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ocak ayı başındaki seviyelere geri dönüş yaşandığını söyleyen Erdem, ABD tarafında büyük satışların gerçekleştiğini ve trilyon dolar seviyesinde kârların realize edildiğini vurguladı.
Erdem, altın fiyatlarının tekrar eski zirvelere ulaşıp ulaşamayacağının belirsiz olduğunu ancak 2026'nın ilk yarısında sert iniş ve çıkışların sık görüleceğini ifade etti.
"BALON PATLADI, KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLAR ZARAR ETTİ"
İslam Memiş ise altın ve gümüş piyasasında yaşanan yükselişin teknik olarak açıklanamadığını belirterek bunun bir balon olduğunu söyledi. Balonun patladığını ifade eden Memiş, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların büyük zarar ettiğini dile getirdi.
Piyasada teknik ve mantıksal temelin olmadığı durumlarda sistemin kazandığını belirten Memiş, bu ortamın yatırım piyasasından çok kumar piyasasına benzediğini savundu. Comex piyasasında teminat tamamlama zorunluluğu yaşayan yatırımcıların zor durumda kaldığını belirten Memiş, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarının düşmeyeceği algısının oluşturulduğunu söyledi.
Memiş, 2026 yılının altın ve gümüşten kazanç yılı değil mevcut varlıkları koruma yılı olduğunu belirterek piyasalarda yıl boyunca manipülasyonların görülebileceğini ifade etti.