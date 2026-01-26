CANLI YAYIN
Altın uçuşta: Gramda yeni hedef 8.000 TL! İslam Memiş net konuştu: Alım fırsatı yolda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Finans Analisti İslam Memiş, 26 Ocak Pazartesi günü A Haber'de katıldıkları canlı yayınlarda altın ve gümüş piyasasındaki hızlı yükselişi değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda, gram ve ons altındaki artışın küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının talebiyle desteklendiği vurgulanırken, olası geri çekilmelerin panik değil fırsat olarak görülmesi gerektiği mesajı verildi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gram altın, 1 Ocak'ta 5.960 lira seviyesindeyken, 26 Ocak itibarıyla 7.097 liraya yükseldi. Faruk Erdem, bu artışın yaklaşık üç haftada 2 bin liraya yaklaştığını belirterek, yükseliş oranının yüzde 30'a dayandığını ifade etti.

ALTIN REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR
ONS ALTIN PSİKOLOJİK EŞİĞİ AŞTI

Faruk Erdem, ons altının yıl sonu için dile getirilen 5.000 dolar seviyesini daha yılın ilk 26 gününde aşmasının önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Küresel belirsizliklerin bu yükselişte etkili olduğuna işaret eden Erdem, ABD merkezli siyasi ve jeopolitik gelişmelerin, dolar ve ABD ekonomisine olan güveni zayıflattığını, bunun da yatırımcıyı altına yönlendirdiğini vurguladı.

DOLAR STABİL, GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yayında dikkat çeken bir diğer nokta ise dolar kurundaki görece yatay seyre rağmen gram altının yükselmeye devam etmesi oldu. Erdem, dolar enflasyon oranında artsaydı gram altının 7.500 lira seviyelerinin de konuşulabileceğini belirterek, mevcut 7.100 lira bandının gram altının artık 8.000 bandına girdiğini gösterdiğini söyledi.

GERİ ÇEKİLME UYARISI, PANİK YOK MESAJI

Faruk Erdem, yükseliş trendinin devam edeceğini ancak mutlaka bir geri çekilmenin yaşanacağını söyledi. Bu noktada küçük yatırımcıya da uyarılarda bulunan Erdem, olası düşüşlerde panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. İmkanı olan yatırımcıların, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini ifade etti.

YIL SONU İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Yayında yıl sonuna dair beklentilere de değinildi. Faruk Erdem, daha önce farklı uzmanlarla yaptığı değerlendirmeleri hatırlatarak, gram altın için 8.000 lira seviyesinin yılın ilk yarısında görülebileceğini, yıl sonunda ise yükseliş trendinin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Beş haneli rakamların telaffuz edildiğini ancak bunun olup olmayacağının zamanla görüleceğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK UYARILAR

Finans Analisti İslam Memiş, 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.46'da A Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Küresel gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, hem yükseliş ihtimallerini hem de olası riskleri net ifadelerle anlattı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR NE OLACAK?
ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR DENEMELERİ SÜRÜYOR

Canlı yayında konuşan İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde altın tarafında yüzde 2, gümüş tarafında ise yüzde 5'e varan yükselişler yaşandığını belirtti. Jeopolitik riskler, Fed'in faiz kararı ve ABD'den gelecek açıklamaların piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Memiş, altının uzun bir aradan sonra yeniden 50 yıllık bir döngü içine girdiğini söyledi.

Merkez bankalarının altın talebini sürdürmesinin de yükselişi desteklediğini ifade eden Memiş, piyasalarda güçlü bir güvenli liman talebi olduğunu kaydetti.

KRİTİK SENARYO: ABD–İRAN GERİLİMİ

Altın fiyatları açısından en önemli başlığın ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir müdahale olduğunu vurgulayan Memiş, bu konuda net bir "kırmızı çizgi" tanımladı. ABD'den sert bir adım gelmesi halinde altın fiyatlarında yükselişin yeniden hızlanabileceğini belirten Memiş, gram altın için 8.000 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılabileceğini ifade etti.

Ancak tansiyonu düşüren bir haber akışı gelmesi durumunda, ons altın tarafında kâr satışlarının görülebileceğini ve fiyatların 4.850 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini dile getirdi.

TRUMP FAKTÖRÜ VE KÜRESEL BELİRSİZLİK

Memiş, piyasaların şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika söylemlerini ve ticaret politikalarını yakından izlediğini söyledi. Çin, Avrupa ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinin altın talebini artırdığını belirten Memiş, bu belirsizlik ortamının güvenli liman arayışını güçlendirdiğini ifade etti.

GÜMÜŞTE KAZANÇ DAHA YÜKSEK, RİSK DE BÜYÜK

Gümüş piyasasına ayrı bir parantez açan İslam Memiş, gümüşün ocak ayında altına kıyasla daha fazla kazandırdığını söyledi. Ons gümüşün 109 dolar, gram gümüşün ise 150 liranın üzerinde işlem gördüğünü aktaran Memiş, gümüşte 110 ve 120 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğuna dikkat çekti.

Ancak gümüşün sert hareketleriyle bilinen bir emtia olduğunu hatırlatan Memiş, hızlı yükselişlerin ardından sert düşüşlerin de yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BU HAFTA ALIM İÇİN UYGUN MU?

Yatırımcıların en çok merak ettiği soruya da net yanıt veren İslam Memiş, elinde nakdi olan yatırımcılar için bu haftanın altın ve gümüş alımı açısından uygun olmadığını söyledi. Teknik düzeltme olmadan gelen hızlı yükselişlerin risk oluşturduğunu belirten Memiş, bu haftanın pas geçilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etti.

NAKDE İHTİYACI OLANLAR NE YAPMALI?

Ev veya araç alımı gibi nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için ise mevcut fiyatların bir fırsat oluşturabileceğini dile getiren Memiş, ancak acil ihtiyacı olmayan yatırımcıların altın ve gümüşte beklemeye devam etmesinin daha doğru olacağını söyledi.

YIL GENELİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

İslam Memiş, kısa vadede dalgalanmalar ve kar satışları görülebileceğini ancak yıllık bazda altın ve gümüşte yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini vurguladı. Özellikle ABD–İran hattında yaşanabilecek gelişmelerin, bu hafta içinde bile gram altında 200–300 liralık oynaklığa neden olabileceğini sözlerine ekledi.

