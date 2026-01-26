Altın uçuşta: Gramda yeni hedef 8.000 TL! İslam Memiş net konuştu: Alım fırsatı yolda
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Finans Analisti İslam Memiş, 26 Ocak Pazartesi günü A Haber'de katıldıkları canlı yayınlarda altın ve gümüş piyasasındaki hızlı yükselişi değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda, gram ve ons altındaki artışın küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının talebiyle desteklendiği vurgulanırken, olası geri çekilmelerin panik değil fırsat olarak görülmesi gerektiği mesajı verildi.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gram altın, 1 Ocak'ta 5.960 lira seviyesindeyken, 26 Ocak itibarıyla 7.097 liraya yükseldi. Faruk Erdem, bu artışın yaklaşık üç haftada 2 bin liraya yaklaştığını belirterek, yükseliş oranının yüzde 30'a dayandığını ifade etti.
ONS ALTIN PSİKOLOJİK EŞİĞİ AŞTI
Faruk Erdem, ons altının yıl sonu için dile getirilen 5.000 dolar seviyesini daha yılın ilk 26 gününde aşmasının önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Küresel belirsizliklerin bu yükselişte etkili olduğuna işaret eden Erdem, ABD merkezli siyasi ve jeopolitik gelişmelerin, dolar ve ABD ekonomisine olan güveni zayıflattığını, bunun da yatırımcıyı altına yönlendirdiğini vurguladı.
DOLAR STABİL, GRAM ALTIN YÜKSELİYOR
Yayında dikkat çeken bir diğer nokta ise dolar kurundaki görece yatay seyre rağmen gram altının yükselmeye devam etmesi oldu. Erdem, dolar enflasyon oranında artsaydı gram altının 7.500 lira seviyelerinin de konuşulabileceğini belirterek, mevcut 7.100 lira bandının gram altının artık 8.000 bandına girdiğini gösterdiğini söyledi.
GERİ ÇEKİLME UYARISI, PANİK YOK MESAJI
Faruk Erdem, yükseliş trendinin devam edeceğini ancak mutlaka bir geri çekilmenin yaşanacağını söyledi. Bu noktada küçük yatırımcıya da uyarılarda bulunan Erdem, olası düşüşlerde panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. İmkanı olan yatırımcıların, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini ifade etti.
YIL SONU İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Yayında yıl sonuna dair beklentilere de değinildi. Faruk Erdem, daha önce farklı uzmanlarla yaptığı değerlendirmeleri hatırlatarak, gram altın için 8.000 lira seviyesinin yılın ilk yarısında görülebileceğini, yıl sonunda ise yükseliş trendinin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Beş haneli rakamların telaffuz edildiğini ancak bunun olup olmayacağının zamanla görüleceğini belirtti.