Finans Analisti İslam Memiş, 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.46'da A Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Küresel gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, hem yükseliş ihtimallerini hem de olası riskleri net ifadelerle anlattı.

Merkez bankalarının altın talebini sürdürmesinin de yükselişi desteklediğini ifade eden Memiş, piyasalarda güçlü bir güvenli liman talebi olduğunu kaydetti.

Canlı yayında konuşan İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde altın tarafında yüzde 2, gümüş tarafında ise yüzde 5'e varan yükselişler yaşandığını belirtti. Jeopolitik riskler, Fed'in faiz kararı ve ABD'den gelecek açıklamaların piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Memiş, altının uzun bir aradan sonra yeniden 50 yıllık bir döngü içine girdiğini söyledi.

KRİTİK SENARYO: ABD–İRAN GERİLİMİ

Altın fiyatları açısından en önemli başlığın ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir müdahale olduğunu vurgulayan Memiş, bu konuda net bir "kırmızı çizgi" tanımladı. ABD'den sert bir adım gelmesi halinde altın fiyatlarında yükselişin yeniden hızlanabileceğini belirten Memiş, gram altın için 8.000 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılabileceğini ifade etti.

Ancak tansiyonu düşüren bir haber akışı gelmesi durumunda, ons altın tarafında kâr satışlarının görülebileceğini ve fiyatların 4.850 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini dile getirdi.