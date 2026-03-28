Kas güçsüzlüğünü hafife almayın: ALS hastalığının erken belirtileri neler?

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 16:17

ALS, kasları yöneten sinir hücrelerini zamanla devre dışı bırakan ve hareketten nefes almaya kadar temel fonksiyonları etkileyen ilerleyici bir hastalıktır. Kesin tedavisi yok ancak erken müdahale süreci yavaşlatabilir. İşte ALS (amyotrofik lateral skleroz) belirtileri…

Beyin ile kaslar arasındaki iletişimin bozulmasıyla ortaya çıkan ALS, ilk aşamada hafif kas güçsüzlüğü gibi belirtilerle başlıyor, ilerledikçe konuşma, yutma ve solunum fonksiyonlarını etkileyen ciddi bir tabloya dönüşüyor. Genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı hastalıkta erken tanı ve çok yönlü tedavi yaklaşımı, hastanın yaşam kalitesi ve bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

ALS NEDİR? Amyotrofik lateral skleroz (ALS), kasları kontrol eden sinir hücrelerini tahrip eden ve zamanla hareket, konuşma ve nefes alma yetisini kaybettiren ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Tamamen iyileştirilemez ancak doğru tedavi ve destekle hastalığın seyri yavaşlatılabilir.

ALS HASTALIĞI NASIL ORTAYA ÇIKAR? ALS, beyin ve omurilikteki motor nöronların hasar görmesiyle ortaya çıkar. Bu nöronlar kaslara "hareket et" komutu gönderir. İletişim bozulduğunda kaslar çalışamaz, zamanla zayıflar ve erir. Vücut hareket üretmeyi kademeli olarak kaybeder. İlk etapta basit günlük işler zorlaşır, ileri evrede ise solunum fonksiyonları etkilenir.

ALS GENETİK Mİ? ALS'nin tek bir nedeni yok. Bilimsel veriler, hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle geliştiğini gösteriyor. ALS'nin küçük bir kısmı kalıtsaldır. Ailesel ALS vakaları toplamın yaklaşık %10'unu oluşturur. Geri kalan büyük bölümde ise aile öyküsü bulunmaz. Bunun yanında Cleveland Clinic'e göre ağır metal maruziyeti, toksinler ve fiziksel travmalar da risk oluşturur.