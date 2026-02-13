CANLI YAYIN
Alişan ile Buse Varol'un ilk göz ağrısı büyüyor! Yıllar öncesinden duygusal kareler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, oğlu Burak'ın doğum gününü sosyal medyada duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü sanatçı, geçmişten bugüne özel paylaştığı karelerle takipçilerinin kalbini ısıttı.

"Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışarak ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştüren Buse Varol ile Alişan çifti, 2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmıştı.

Ünlü türkücü şimdi de ilk göz ağrısı Burak'ın doğum gününde yaptığı nostaljik paylaşımlarla adından söz ettirdi.

"BURKİ'M DOĞDU"

Sosyal medya hesabından oğlunun bebeklik dönemine ait fotoğrafları yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımına "Günaydın, Burki'm doğdu" notunu düşerek herkesi duygulandırdı. Burak'ın bebeklik hali ise "Babasının kopyası" yorumlarını beraberinde getirdi.

ELİZ 5 YAŞINDA!

Alişan, geçtiğimiz günlerde ise kızı Eliz'in 5. yaş gününü kutlamıştı. Minik kızıyla peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcı, duygusal sözleriyle dikkat çekmişti.

"ALLAH'IMA HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"

Alişan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim minik kızım büyüyor... Böyle başladı hikayemiz ve senin gibi bir evlat verdiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum... Tek dileğim Allah'tan sağlıkla büyü ve Allah izin versin her anına şahit olayım canım kızım... Beni, anneni ve tüm aileni her zaman başarılarınla gururlandıracağın günlerimiz olsun İnşallah... Baban ihtiyacın olduğu her an yanında olacak... Seni çok seviyorum canım kızım, iyi ki doğdun."

Alişan ve Buse Varol'un çocukları

Alişan ve Buse Varol'un çocukları

Alişan ve Buse Varol'un çocukları

