Alerjisi olanlar dikkat: Bahar gelmeden polenler kapıya dayandı!
İklim değişikliği nedeniyle mevsimlerin 2 ila 4 hafta erkene kayması ve havadaki polen miktarının artması alerji hastalarını daha uzun süre etkiliyor. Uzmanlara göre polen sezonu yüzde 60 uzadı, atmosferdeki polen yoğunluğu ise yüzde 70 arttı.
İklim değişikliği yalnızca sıcaklıkları değil, insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre küresel ısınma nedeniyle mevsimlerin erken başlaması ve polen sezonlarının uzaması alerjik hastalıklarda belirgin bir artışa yol açıyor. Polenlerin atmosferde daha erken görülmesi ve yoğunluğunun artması özellikle alerji hastalarının şikayetlerini daha uzun süre yaşamasına neden oluyor.
MEVSİMLER ERKENE KAYDI
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Münevver Pınar, iklim değişikliğinin alerjik hastalıklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Pınar'a göre küresel ısınmanın etkisiyle mevsimler artık eskisine göre daha erken başlıyor. Bu durum bitkilerin polen saçma dönemlerini de doğrudan etkiliyor.
Geçmişte daha çok bahar aylarında görülen polen yoğunluğu artık yılın daha erken dönemlerinde ortaya çıkıyor. Normal şartlarda şubat ve mart aylarında yoğunlaşan bazı ağaç polenlerinin artık ocak ayının ikinci haftasında havada tespit edildiği belirtiliyor.
POLEN SEZONU DAHA UZUN SÜRÜYOR
Uzmanlara göre iklim değişikliği yalnızca polenlerin erken ortaya çıkmasına değil, aynı zamanda polen sezonunun uzamasına da neden oluyor. Bilimsel araştırmalar şu tabloyu ortaya koyuyor.
|Değişim
|Oran
|Polen sezonundaki uzama
|%60
|Atmosferdeki polen artışı
|%70
|Mevsimlerin erkene kayması
|2–4 hafta
ALERJİ GÜNÜMÜZÜN YAYGIN HASTALIKLARINDAN BİRİ
Uzmanlar, alerjik hastalıkların günümüzde giderek daha yaygın hale geldiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Pınar'ın verdiği bilgilere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u ciddi alerjik reaksiyonlardan etkileniyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 25 ila 30 arasında değişiyor.
Çocuklarda alerjik hastalıkların daha yüksek oranlarda görüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, çevresel değişimler ve yaşam tarzındaki farklılıklar nedeniyle önümüzdeki yıllarda her dört kişiden birinin alerjik hastalıklardan etkilenebileceğini belirtiyor.
FIRTINA ASTIMI RİSKİ
Alerji açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise gök gürültülü sağanak yağışlar. Yağış sırasında polenlerin parçalanarak çok küçük alerjen parçacıklarına dönüştüğü belirtiliyor. Bu parçacıklar akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşabiliyor.
Uzmanlar bu durumun "fırtına astımı" olarak adlandırılan ciddi solunum sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.