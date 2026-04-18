CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Alerjisi olanlar dikkat: Bahar gelmeden polenler kapıya dayandı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İklim değişikliği nedeniyle mevsimlerin 2 ila 4 hafta erkene kayması ve havadaki polen miktarının artması alerji hastalarını daha uzun süre etkiliyor. Uzmanlara göre polen sezonu yüzde 60 uzadı, atmosferdeki polen yoğunluğu ise yüzde 70 arttı.

İklim değişikliği yalnızca sıcaklıkları değil, insan sağlığını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre küresel ısınma nedeniyle mevsimlerin erken başlaması ve polen sezonlarının uzaması alerjik hastalıklarda belirgin bir artışa yol açıyor. Polenlerin atmosferde daha erken görülmesi ve yoğunluğunun artması özellikle alerji hastalarının şikayetlerini daha uzun süre yaşamasına neden oluyor.

MEVSİMLER ERKENE KAYDI

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Münevver Pınar, iklim değişikliğinin alerjik hastalıklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Pınar'a göre küresel ısınmanın etkisiyle mevsimler artık eskisine göre daha erken başlıyor. Bu durum bitkilerin polen saçma dönemlerini de doğrudan etkiliyor.

Geçmişte daha çok bahar aylarında görülen polen yoğunluğu artık yılın daha erken dönemlerinde ortaya çıkıyor. Normal şartlarda şubat ve mart aylarında yoğunlaşan bazı ağaç polenlerinin artık ocak ayının ikinci haftasında havada tespit edildiği belirtiliyor.

POLEN SEZONU DAHA UZUN SÜRÜYOR

Uzmanlara göre iklim değişikliği yalnızca polenlerin erken ortaya çıkmasına değil, aynı zamanda polen sezonunun uzamasına da neden oluyor. Bilimsel araştırmalar şu tabloyu ortaya koyuyor.

Değişim Oran
Polen sezonundaki uzama %60
Atmosferdeki polen artışı %70
Mevsimlerin erkene kayması 2–4 hafta
ALERJİ GÜNÜMÜZÜN YAYGIN HASTALIKLARINDAN BİRİ

Uzmanlar, alerjik hastalıkların günümüzde giderek daha yaygın hale geldiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Pınar'ın verdiği bilgilere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u ciddi alerjik reaksiyonlardan etkileniyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 25 ila 30 arasında değişiyor.

Çocuklarda alerjik hastalıkların daha yüksek oranlarda görüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, çevresel değişimler ve yaşam tarzındaki farklılıklar nedeniyle önümüzdeki yıllarda her dört kişiden birinin alerjik hastalıklardan etkilenebileceğini belirtiyor.

FIRTINA ASTIMI RİSKİ

Alerji açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise gök gürültülü sağanak yağışlar. Yağış sırasında polenlerin parçalanarak çok küçük alerjen parçacıklarına dönüştüğü belirtiliyor. Bu parçacıklar akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşabiliyor.

Uzmanlar bu durumun "fırtına astımı" olarak adlandırılan ciddi solunum sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

EN ALERJİK POLENLERDEN BİRİ: HUŞ AĞACI

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aydan Acar Şahin, şu dönemde polen açısından kritik bir sürece girildiğini söyledi. Doğanın uyanmasıyla birlikte havadaki ağaç polenlerinin hem çeşitliliği hem de yoğunluğu artıyor.

Son haftalarda kavak ve akçaağaç polenleri yoğun şekilde görülürken, bu türlerin yerini yavaş yavaş meşe, çınar ve huş ağacı polenleri almaya başladı. Uzmanlara göre özellikle huş ağacı yüksek alerjik özellik taşıyor. Bir ağaç tek bir sezonda milyarlarca poleni atmosfere bırakabiliyor. Havada düşük yoğunlukta bulunan polenler bile hassas kişilerde hapşırık, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntıya yol açabiliyor.

YIL BOYUNCA FARKLI POLENLER ETKİLİ

Uzmanlar, yıl boyunca farklı bitki türlerinin polenlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

Mevsim Etkili Polen Türleri
Kış Servigiller
İlkbahar Ağaç polenleri
Mayıs – Haziran Çayır ve buğdaygil
Yaz sonu – Sonbahar Yabani ot polenleri

Bu nedenle alerji hastalarının yılın farklı dönemlerinde farklı alerjenlerle karşılaşabildiği ifade ediliyor.

ALERJİSİ OLANLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre polen sezonunun uzamasıyla birlikte alerji hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde dışarıda geçirilen süreyi azaltmak, açık alanlarda uzun süre kalmamak ve doktor önerilerine göre hareket etmek alerjik şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

İklim değişikliğiyle birlikte polen sezonlarının daha erken başlaması ve daha uzun sürmesi ise alerjik hastalıkların önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelebileceğine işaret ediyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin