Alerjisi olanlar dikkat: Bahar gelmeden polenler kapıya dayandı!

Son haftalarda kavak ve akçaağaç polenleri yoğun şekilde görülürken, bu türlerin yerini yavaş yavaş meşe, çınar ve huş ağacı polenleri almaya başladı. Uzmanlara göre özellikle huş ağacı yüksek alerjik özellik taşıyor. Bir ağaç tek bir sezonda milyarlarca poleni atmosfere bırakabiliyor. Havada düşük yoğunlukta bulunan polenler bile hassas kişilerde hapşırık, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntıya yol açabiliyor.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aydan Acar Şahin, şu dönemde polen açısından kritik bir sürece girildiğini söyledi. Doğanın uyanmasıyla birlikte havadaki ağaç polenlerinin hem çeşitliliği hem de yoğunluğu artıyor.

Bu nedenle alerji hastalarının yılın farklı dönemlerinde farklı alerjenlerle karşılaşabildiği ifade ediliyor.

ALERJİSİ OLANLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre polen sezonunun uzamasıyla birlikte alerji hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde dışarıda geçirilen süreyi azaltmak, açık alanlarda uzun süre kalmamak ve doktor önerilerine göre hareket etmek alerjik şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

İklim değişikliğiyle birlikte polen sezonlarının daha erken başlaması ve daha uzun sürmesi ise alerjik hastalıkların önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelebileceğine işaret ediyor.