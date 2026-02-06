Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir babasını kaybetti

"Alemin Kralı" dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan ve son haliyle sık sık gündeme gelen Birsu Demir, bu kez üzücü bir haberle adından söz ettirdi. Genç oyuncunun babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti.

Demir, "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin…" sözleriyle duygularını ifade ederken, paylaşımına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu düştü.

Demir'in paylaşımına ise yakın dostları ve hayranlarından başsağlığı mesajları geldi.

BİRSU DEMİR KİMDİR?

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Alemin Kralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.