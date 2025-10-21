AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

İstanbul'un kültür ve sanat hayatının kalbi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna görkemli bir açılışla merhaba dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl 2 bin 390 etkinlikle 2,5 milyondan fazla sanatseveri ağırladıklarını belirterek, "Bu yıl hedefimiz AKM'de çok daha fazla etkinlik düzenleyerek Türkiye'yi kültür ve sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek" ifadelerini kullandı.