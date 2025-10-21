Viral Galeri Viral Liste AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

İstanbul'un kültür kalbi yeniden atıyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna dünya sahnelerinden ilham alan konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve bale gösterileriyle başladı. Cumhuriyet coşkusunu, klasik müziğin zarafetini ve çağdaş sanatın enerjisini aynı çatıda buluşturan bu sezon, İstanbul'u yeniden sanatın merkezine taşıyor. Peki bu yıl AKM sahnesinde izleyicileri hangi büyüleyici performanslar bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:31
AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

İstanbul'un kültür ve sanat hayatının kalbi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna görkemli bir açılışla merhaba dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl 2 bin 390 etkinlikle 2,5 milyondan fazla sanatseveri ağırladıklarını belirterek, "Bu yıl hedefimiz AKM'de çok daha fazla etkinlik düzenleyerek Türkiye'yi kültür ve sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek" ifadelerini kullandı.

AKM'DE 2025-2026 SEZONU BAŞLIYOR
AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

İDSO SEZONU AÇTI: KLASİK MÜZİĞİN BÜYÜSÜ AKM'DE

Yeni sezon, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) tarafından gerçekleştirilen "Denizbank Konserleri Sezon Açılış Konseri"yle başladı. Ünlü İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde sahne alan orkestra, klasik müziğin duygusal derinliğini AKM sahnesine taşıdı.

Sezon boyunca İDSO, yerli ve yabancı şeflerle hazırlayacağı özel konserlerle müzikseverlere unutulmaz akşamlar yaşatacak.

AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

CUMHURİYET RUHU AKM SAHNELERİNDE

Ekim ayı boyunca Cumhuriyet Bayramı coşkusu AKM'de kutlanacak.

🔴24 Ekim'de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı Konserinde genç piyanist Can Saraç, Cumhuriyet'in ilk bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Konçertosunu seslendirecek.

🔴26 Ekim'deki İstanbul Filarmoni Orkestrası Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri, 102. yıl coşkusunu müzikle buluşturacak.

🔴29 Ekim'de Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" adlı temsiliyle AKM Tiyatro Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

🔴30 Ekim'de ise TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Cem Tuncer yönetiminde caz tarihine damga vuran eserlerle sahne alacak.

AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

🎼 KONSERLER VE MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Tarih Etkinlik / Konser Adı Sanatçı / Şef Yer Açıklama
Sezon açılışı İDSO Denizbank Konserleri Sezon Açılış Konseri Şef: Antonio Pirolli AKM Türk Telekom Opera Salonu Sezonun ilk konseri; klasik müzikle büyüleyici bir başlangıç.
24 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı Konseri Şef: Hasan Niyazi Tura, Piyano: Can Saraç AKM Türk Telekom Opera Salonu Ulvi Cemal Erkin'in "Piyano Konçertosu" seslendirilecek.
26 Ekim 2025 İstanbul Filarmoni Orkestrası Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri - AKM Türk Telekom Opera Salonu Cumhuriyetin 102. yılı coşkusuna özel konser.
30 Ekim 2025 TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Konseri Şef: Cem Tuncer AKM Tiyatro Salonu Caz tarihinin unutulmaz eserleri big band düzenlemeleriyle.
31 Ekim 2025 Cumhuriyet Dönemi Türk Tangoları Konseri Şef: Hakan Şensoy, Solistler: Ezgi Köker & Tevfik Rodos AKM Türk Telekom Opera Salonu Cumhuriyet'in erken dönem tango bestelerine saygı duruşu.
AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri

DALİ, MATİSSE VE ŞAKİR PAŞA AİLESİ AKM'DE

AKM sadece sahneleriyle değil, sanat galerileriyle de yeni sezona damga vuruyor.
İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan üç büyük sergi, yıl sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak:

📍"Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları" – AKM Galeri'de, Dalí'nin düşsel evrenine yolculuk.

📍"Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru" – Matisse'in yaratıcı dünyasının renkli yansımaları.

📍"Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası" – Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim ve Füreya Koral'ın eserleriyle Türk sanat tarihine yolculuk.

Bu sergiler, İstanbul'un kültür sanat takviminde yılın en çok konuşulan etkinlikleri arasında yer alacak.

SON DAKİKA