AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
İstanbul'un kültür kalbi yeniden atıyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna dünya sahnelerinden ilham alan konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve bale gösterileriyle başladı. Cumhuriyet coşkusunu, klasik müziğin zarafetini ve çağdaş sanatın enerjisini aynı çatıda buluşturan bu sezon, İstanbul'u yeniden sanatın merkezine taşıyor. Peki bu yıl AKM sahnesinde izleyicileri hangi büyüleyici performanslar bekliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:31