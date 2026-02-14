Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş herkesi şaşırtan evliliğini anlattı
Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile ünlenen Sitare Akbaş, geçtiğimiz yaz, 14 yıllık arkadaşı Cengiz Orhunlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, konuk oldukları bir programda "dostluğumuzu riske attık" deyip evliliklerinin perde arkasını anlattı.
Günümüzde de tekrar bölümleriyle ilgi gören Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteriyle hafızalara kazınan Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirmişti. Güzel isim, son dönemde ise özel hayatıyla dikkat çekiyor.
Akbaş, 3 Ağustos 2025'te Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak, çiftin 14 yıllık dost oldukları biliniyordu.
İkili, dostluktan evliliğe dönüşen aşklarının hikayesini katıldıkları bir programda ilk kez anlattı.
"DOSTLUĞUMUZU RİSKE ATTIK"
Sitare Akbaş, ilişkilerinin başlangıcını şu sözlerle anlattı:
"Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz ABD'ye gitti, üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."
Akbaş, Cengiz Orhonlu'nun duygularını uzun süre içinde yaşadığını da esprili bir dille anlatarak, aralarındaki sürecin doğal ve zamana yayılan bir şekilde geliştiğini vurguladı.