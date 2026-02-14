Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş herkesi şaşırtan evliliğini anlattı

"DOSTLUĞUMUZU RİSKE ATTIK"

Sitare Akbaş, ilişkilerinin başlangıcını şu sözlerle anlattı:

"Bir projede partner olmuştuk, orada çok eğlendik. Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz ABD'ye gitti, üniversite okudu, döndü. Daha sık görüşmeye başladık ama gerçekten badiydik. Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."