Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın son hali gündem oldu

Dizide kısa süre rol alan Melek Baykal, yaptığı açıklamada "Akasya Durağı benim çok sevdiğim bir iş değildi. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu'ndan affımı istemiştim. Ben tiyatroda kalmak istiyorum, dizi düşünmüyorum." sözleriyle dikkat çekti. Baykal'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YANIT GECİKMEDİ

Dizide "Ali Kemal" karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Uçan, "Melek Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız." ifadelerini kullandı. Bu sözler magazin gündemine bomba gibi düşerken, tartışma kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.