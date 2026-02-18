Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın son hali gündem oldu
Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizinin yeniden çekileceğine dair iddialar gündemdeki yerini korkurken, en çok merak edilen isimlerden biri de Ali Kemal oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan başarılı oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran efsane dizi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği yönündeki iddialar konuşulmaya devam ederken, dizinin eski oyuncuları arasında dikkat çeken bir polemik yaşandı.
"ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"
Dizide kısa süre rol alan Melek Baykal, yaptığı açıklamada "Akasya Durağı benim çok sevdiğim bir iş değildi. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu'ndan affımı istemiştim. Ben tiyatroda kalmak istiyorum, dizi düşünmüyorum." sözleriyle dikkat çekti. Baykal'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
YANIT GECİKMEDİ
Dizide "Ali Kemal" karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Uçan, "Melek Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız." ifadelerini kullandı. Bu sözler magazin gündemine bomba gibi düşerken, tartışma kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Yaşanan polemiğin ardından birçok kişi Ateş Fatih Uçan'ın son halini merak edip araştırmaya başladı. Yıllar içindeki değişimi dikkat çeken oyuncunun güncel görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Bir dönemin "Ali Kemal"i olarak hafızalara kazınan Uçan'ın son hali, hayranlarını hem şaşırttı hem de nostalji rüzgârı estirdi.
ATEŞ FATİH UÇAN