AJet’ten Ramazan kampanyası: Yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim! Hangi tarihlerde geçerli?

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 16:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

AJet, Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacağını duyurdu. İndirim kodu şirketin WhatsApp kanalında paylaşılacak. 11-12 Şubat'ta alınan biletlerde geçerli olacak fırsat, 18 Şubat-12 Mart tarihli seferleri kapsıyor.

AJet, Ramazan dönemine özel hazırladığı indirim kampanyasını duyurdu. Şirket, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere yüzde 20 fiyat avantajı sunacak. Kampanya kapsamında biletlerin belirlenen tarihlerde satın alınması gerekiyor. İndirim kodu yalnızca AJet'in resmi WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılacak.

AJET'TEN YÜZDE 20 İNDİRİM AJet tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin AJet'in WhatsApp kanalına katılması gerekiyor. Kanal üzerinden paylaşılacak indirim kodu ile alınan biletlerde yüzde 20 fiyat indirimi uygulanacak.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ? İndirimden yararlanmak için biletlerin (11-12 Şubat) bugün veya yarın satın alınması gerekiyor. Kampanya kapsamında paylaşılacak indirim kodu, 18 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasındaki iç hat seferlerinde kullanılabilecek.