Ajda Pekkan 80. yaşını kutladı! Semiramis Pekkan'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 19:57 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 21:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türk müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan 80 yaşına girdi. Doğum gününü ilk kutlayan isim kardeşi Semiramis Pekkan oldu. Sosyal medyada paylaşılan sarmaş dolaş kare ve "Daha nice senelerimize" notu kısa sürede büyük ilgi gördü, takipçilerden binlerce yorum geldi.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Ajda Pekkan, bugün 80. yaşını kutluyor. Sanat hayatında altmış yılı geride bırakan Süperstar için ilk doğum günü mesajı en yakınından geldi. Kardeşi Semiramis Pekkan'ın sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım sanatçının yeni yaşını daha ilk saatlerden gündeme taşıdı.

🎤 Zamana Meydan Okuyan Bir Kariyer 1964 yılında "Göz Göz Değdi Bana" ile müzik dünyasına adım atan Ajda Pekkan, yıllar içinde yalnızca şarkılarıyla değil, sahne disiplini ve güçlü imajıyla da adından söz ettirdi. "Süperstar" unvanı, onun için bir sıfatın ötesinde, kariyerinin özeti oldu.

Sahnedeki enerjisi, titiz çalışma anlayışı ve fit görünümüyle her dönem konuşulan Pekkan, 80 yaşında da müzik dünyasındaki yerini koruyor.

💞 İlk Kutlama Kardeşinden Ajda Pekkan'ın doğum gününü ilk kutlayan isim kardeşi Semiramis Pekkan oldu. İki kardeşin yıllardır süren güçlü bağı, bu özel günde bir kez daha gözler önüne serildi.