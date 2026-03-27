Afra Saraçoğlu’ndan kalpleri eriten paylaşım: Nagi'nin vedası sosyal medyayı salladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Çağla karakteriyle fırtınalar estiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, patili dostu Nagi ile yeni karesini, "gideceğimi anladı" notuyla yayınladı. Saraçoğlu'nun duygu yüklü paylaşımı, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Salı akşamları atv ekranlarına damga vuran A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, hem performansı hem de güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Genç oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Milano seyahatiyle adından söz ettiren Saraçoğlu, tarzı ve zarafetiyle büyük beğeni toplamıştı. Verdiği pozlarla takipçilerinden tam not alan ünlü isim, bu kez yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

"ANLADI GİDECEĞİMİ" Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Saraçoğlu, köpeği Nagi ile çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Anladı gideceğimi" notunu düşen güzel oyuncu, kısa sürede duygusal yorumlar aldı.

Ayrılık vaktinin yaklaştığını hisseden can dostunun mahzun bakışları, takipçilerin yüreğini burktu. Duygusal paylaşım, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken, hayranları oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde ise minik köpeğini, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştırmıştı. İkilinin verdiği poz kalpleri ısıtmıştı.