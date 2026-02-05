CANLI YAYIN
Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

MIT araştırmacılarının 1980 ile 2010 yılları arasında Boston, Philadelphia ve New York'ta çekilen görüntüler üzerinde yaptığı analiz, yayaların ortalama hızının saniyede 1,25 metreden 1,41 metreye çıktığını ortaya koydu. Artışın tek nedeni ise telefon değil.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 1

Sokaklar aynı sokaklar. Kaldırımlar yerli yerinde. Ancak yürüyen insanlar artık daha hızlı. ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, son 30 yılda şehirlerde yürüme temposunun belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Üstelik bu artış, yalnızca daha sağlıklı ya da daha genç bir nüfusla açıklanmıyor.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 2

30 YILLIK FARK: AYNI NOKTA, FARKLI TEMPO

Massachusetts Institute of Technology'den bir ekip, aralarında mimar Prof. Carlo Ratti'nin de bulunduğu araştırmacılarla birlikte Boston, Philadelphia ve New York'ta çekilmiş görüntüleri karşılaştırdı. İlk kayıtlar 1978–1980 yıllarında sosyolog William Whyte tarafından alınmıştı. Aynı alanlar 2008–2010 döneminde yeniden görüntülendi. Aradaki farkı ise yapay zeka ölçtü. Sonuç netti: Tempo yükseldi.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 3

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

🚶‍♀️1980'de ortalama yürüme hızı:
Saniyede 1,25 metre
(Kilometre başına 13 dakika 20 saniye)

🚶‍♀️2010'da ortalama hız:
Saniyede 1,41 metre
(Kilometre başına 11 dakika 49 saniye)

Artış oranı yaklaşık yüzde 15.

Araştırmada saniyede 0,5 metreden yavaş yürüyenler "oyalanan" olarak sınıflandırıldı ve istatistiklere dahil edilmedi. Oyalama oranı da yüzde 14 azaldı. Yani insanlar sadece daha hızlı yürümüyor. Daha az duruyor.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 4

TELEFONLAR SUÇLU MU?

Hayatın hızlanması çoğu kişiye tanıdık geliyor. Bu nedenle ilk akla gelen neden mobil cihazlar oluyor. 1980'de henüz ticari olarak yaygın olmayan cep telefonları, 2000'li yıllarla birlikte gündelik hayatın merkezine yerleşti. Sosyal hayat ve iş artık cebimizde taşınıyor. Sürekli gelen mesajlar ve bildirimler, adımlarımızın hızını da etkilemiş olabilir. Ancak veriler tabloyu karmaşıklaştırıyor

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 5

2010 yılında ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i cep telefonu sahibiydi. Buna rağmen akıllı telefon kullanım oranı yüzde 40'ın altındaydı. Araştırmacılar ayrıca görüntülerde telefon kullanımını da tespit etti. Dört noktada da bu oran yüzde 10'un altında kaldı. Bu durum, artan yürüme hızının tek nedeninin telefonlar olmadığını gösteriyor.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 6

KALABALIK SOKAKLARIN PSİKOLOJİSİ

Daha hızlı yürüme temposu, artan gelir seviyeleriyle de ilişkilendiriliyor. Ancak psikologların 1970'lerde ortaya koyduğu başka bir teori daha var. Buna göre kalabalık sokaklar, yoğun duyusal uyarana neden oluyor. İnsanlar bu ortamdan daha çabuk çıkmak için adımlarını hızlandırıyor.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 7

Öte yandan kamusal alanlarda daha az oyalanılması da dikkat çekiyor. Bunun nedenlerinden biri, kafe sayısındaki artış olabilir. İnsanlar artık dışarıda ayakta beklemek yerine kapalı mekanlarda buluşmayı tercih ediyor.

Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni 8

KÜRESEL EĞİLİM BENZER

ABD ile sınırlı olmayan veriler de bulunuyor. Psikolog Richard Wiseman ve British Council'ın hakemli olmayan çalışmasına göre, 2006'da dünya şehirlerinde yaşayanlar 1990'lara kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha hızlı yürüdü. Londra, New York, Tokyo ve Wellington'da 18 metrelik mesafe 12–13 saniyede kat edildi; bu sonuçlar ABD verileriyle büyük ölçüde örtüşüyor.

