Adımlarımız hızlandı, sabrımız tükendi! İşte 40 yıl öncesine göre daha seri yürümemizin nedeni

MIT araştırmacılarının 1980 ile 2010 yılları arasında Boston, Philadelphia ve New York'ta çekilen görüntüler üzerinde yaptığı analiz, yayaların ortalama hızının saniyede 1,25 metreden 1,41 metreye çıktığını ortaya koydu. Artışın tek nedeni ise telefon değil.

Sokaklar aynı sokaklar. Kaldırımlar yerli yerinde. Ancak yürüyen insanlar artık daha hızlı. ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, son 30 yılda şehirlerde yürüme temposunun belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Üstelik bu artış, yalnızca daha sağlıklı ya da daha genç bir nüfusla açıklanmıyor.

30 YILLIK FARK: AYNI NOKTA, FARKLI TEMPO Massachusetts Institute of Technology'den bir ekip, aralarında mimar Prof. Carlo Ratti'nin de bulunduğu araştırmacılarla birlikte Boston, Philadelphia ve New York'ta çekilmiş görüntüleri karşılaştırdı. İlk kayıtlar 1978–1980 yıllarında sosyolog William Whyte tarafından alınmıştı. Aynı alanlar 2008–2010 döneminde yeniden görüntülendi. Aradaki farkı ise yapay zeka ölçtü. Sonuç netti: Tempo yükseldi.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR? 🚶‍♀️1980'de ortalama yürüme hızı:

Saniyede 1,25 metre

(Kilometre başına 13 dakika 20 saniye) 🚶‍♀️2010'da ortalama hız:

Saniyede 1,41 metre

(Kilometre başına 11 dakika 49 saniye) Artış oranı yaklaşık yüzde 15. Araştırmada saniyede 0,5 metreden yavaş yürüyenler "oyalanan" olarak sınıflandırıldı ve istatistiklere dahil edilmedi. Oyalama oranı da yüzde 14 azaldı. Yani insanlar sadece daha hızlı yürümüyor. Daha az duruyor.

TELEFONLAR SUÇLU MU? Hayatın hızlanması çoğu kişiye tanıdık geliyor. Bu nedenle ilk akla gelen neden mobil cihazlar oluyor. 1980'de henüz ticari olarak yaygın olmayan cep telefonları, 2000'li yıllarla birlikte gündelik hayatın merkezine yerleşti. Sosyal hayat ve iş artık cebimizde taşınıyor. Sürekli gelen mesajlar ve bildirimler, adımlarımızın hızını da etkilemiş olabilir. Ancak veriler tabloyu karmaşıklaştırıyor