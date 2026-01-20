Adana'dan doğan bir yıldız: A.B.İ. ile ekranlara dönen Şahin Kendirci'nin başarı hikayesi

CANLI YAYIN
Yetenek Sizsiniz yarışmasında seslendirdiği arabesk şarkılarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Şahin Kendirci, uzun bir aranın ardından atv'nin iddialı dizisi A.B.İ. ile ekranlara geri döndü. Henüz çocuk yaşta sahneye çıkan Kendirci'nin, yıllar içinde geçirdiği büyük dönüşüm ve adım adım inşa ettiği kariyeri izleyenlere ilham veriyor.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Cerrah Doğan) ve Afra Saraçoğlu'nun (Avukat Çağla) paylaştığı, A.B.İ. dizisi, ilk bölümüyle atv ekranlarına damga vurdu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken projede, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detay vardı: Şahin Kendirci.

BERDAN ÖLDÜ, BEHRAM DOĞDU

Dizide Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği "Behram" karakterinin 25 yıl öncesine gidilen flashback sahneleri, izleyiciden tam not aldı.

Genç Behram'ı canlandıran ismin, Türkiye'nin yakından tanıdığı yetenek Şahin Kendirci olması büyük beğeni topladı.

Daha önce "Gassal" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kendirci, A.B.İ. dizisindeki sahneleriyle oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

ADANA SOKAKLARINDAN SAHNELERE: ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Henüz çocuk yaşta Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren ve arabesk şarkılarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kuran Kendirci, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

O Ses Çocuklar şampiyonluğu: 2014 yılında katıldığı yarışmada Sezen Aksu'nun "Keskin Bıçak" şarkısıyla birincilik kürsüsüne oturdu.

Müslüm filmi ile devleşti: Sinema kariyerindeki en büyük kırılma noktasını 2018 yılında yaşadı. Usta sanatçı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdığı "Müslüm" filmiyle oyunculuk yeteneğini tüm Türkiye'ye kanıtladı.

Bana Masal Anlatma ve Mahalleden Arkadaşlar gibi projelerde de boy gösteren Kendirci, hem müzik hem de oyunculuk kariyerini başarıyla eş zamanlı yürütüyor.

14 Şubat 2002 Adana doğumlu olan aslen Şanlıurfalı sanatçı, 5 çocuklu bir ailenin ferdi. İkiz kardeşi de bulunan Kendirci, mütevazı geçmişinden gelen azmiyle bugün Türkiye'nin en sevilen genç yetenekleri arasında yer alıyor.

