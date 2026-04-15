Acı kaybın ardından… Ege Kökenli kızıyla ilk kez kamera karşısında
Yaşadığı zorlu kaybın ardından tekrar anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ege Kökenli, yeni doğan kızıyla verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun ilk kez paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yahşi Cazibe dizisiyle hafızalara kazınan Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıların ardından yeniden anne olmanın heyecanını yaşıyor.
ACI GÜNLER GERİDE KALDI
2025 yılında milyonda bir görülen bir sağlık sorunu nedeniyle bebeğini doğumdan sadece 9 saat sonra kaybeden ünlü oyuncu, o dönem yaşadığı süreci "en zor sınavım" diyerek hayranlarıyla paylaşmıştı. Yaşadığı derin kederin ardından umudunu yitirmeyen Kökenli, geçtiğimiz ay müjdeli haberi vererek kızına kavuştuğunu duyurmuştu.
"SONUNDA KIZIMIZ EVİMİZDE"
Kökenli, anne olduğunu duyurduğu paylaşımında şu duygusal notu düşmüştü:
"Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için… Sonunda kızımız evimizde."
SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
Anne olmanın tadını çıkaran başarılı oyuncu, bugün kızıyla bahçede çekilen ilk pozlarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda Kökenli'nin mutluluğu gözlerinden okunurken, anne-kızın sevgi dolu karelerine binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.
Haberin öne çıkan detayları:
Evlilik: 2022 yılında Lior Ahituv ile evlendi.
Acı kayıp: 2025'te 22 haftalık bebeğini kaybetti.
Mutlu son: Geçtiğimiz ay kızını kucağına aldı.
İlk kareler: Kızıyla olan pozlarını ilk kez sosyal medyada paylaştı.