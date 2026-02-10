A.B.İ.'nin yıldızı Sinan Tuzcu'dan Kenan İmirzalıoğlu'na övgü yağmuru

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 14:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Reytingleri altüst eden atv dizisi A.B.İ'de canlandırdığı karanlık ve hırslı Sinan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sinan Tuzcu, rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, dizinin bu kadar büyük bir ilgiyle karşılanmasında Kenan İmirzalıoğlu'nun televizyona dönüşünün çok önemli bir payı olduğunu vurguladı.

atv'nin ilk bölümünden bu yana büyük ilgi gören dizisi A.B.İ., reytinglerde de zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Sinan Hancıoğlu karakterine hayat veren Sinan Tuzcu da bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkıyor.

"YILLARCA BABASININ BASKISIYLA EZİLMİŞ BİR ADAM" Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu olan Sinan, çocukluğundan bu yana kardeşi Doğan'ın ve babası Tahir'in gölgesinde kalmış bir karakter. Gözü Hancıoğlu tahtında olan Sinan, hedeflerine ulaşmak için her şeyi göze alabilecek kadar karanlık ve hırslı bir portre çiziyor.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Sinan Tuzcu, hem canlandırdığı karakter hem de rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

🔶Seyirci A.B.İ'yi neden bu kadar çabuk sevdi sizce? Seyirci diziyi bekliyordu çünkü Kenan'ın (İmirzalıoğlu) yeniden televizyona dönüşü hem sektör için hem de izleyici için önemli bir şey. Kendisi bu ülkenin televizyonda akla gelen beş jön isminden biri. Oyunculuğunun gücü ortada. Buna Eylem'in güzel senaryosu, Cem ve Murat Hoca'nın seyircinin empati kurmasını kuvvetlendiren rejisi ve tabii ki olmazsa olmazımız Afra'nın (Saraçoğlu) oyun gücü ve karakteri eli alış biçimi eklenince reytingler oldukça yüksek geldi. 🔶'Sinan' karakterini kafanızda canlandırdığınız şekilde yansıtabiliyor musunuz? Elbette, sonuçta biz kafamızın içerisinde bir karakter canlandırıyoruz, onu kameranın önünde sergiliyoruz, bu işimizin tanımı. Senaryoyu okuduğumda 'Sinan' dikkat çekici bir karakterdi. Hayata bakış açısı, yaşadıkları çerçevesinde üstünde yapışıp kalmış ahrazları, belki de en net gözüken karakter. Bu anlamda kafamda hayal ettiğim karakterin dayanağı olan senaryo da çok sağlam olunca, izleyicinin karşısına güzel bir canlandırma çıkmış oldu.