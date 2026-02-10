A.B.İ.'nin Tahir'i Tarık Papuççuoğlu'nun asıl mesleği şaşırttı! Bakın ne mezunuymuş

2003–2006 yılları arasında ekranlara gelen ve bir dönemin gençliğini ekran başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinin en unutulmaz karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Müdür Yardımcısı Amil Bey olmuştu.

Disipliniyle korku salan, kurallara olan sarsılmaz bağlılığı ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Amil Bey'e hayat veren isim ise usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu idi.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan Tarık Papuççuoğlu'nun yeni adresi bu kez atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. oldu. Usta oyuncu, dizide otoriterliğiyle dikkat çeken, geleneklerine körü körüne bağlı, sevgiyi değil baskıyı seçen bir aile reisine hayat veriyor.

HAYATI MERCEK ALTINDA!

Çocuklarına korku ve baskıyla yaklaşan bu karakter; Sinan'ı küçüklüğünden beri ezen, Melek'in doktor olmasına izin vermeyen, Doğan'ı ise evden uzaklaştıran temel kırılmanın kaynağı olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor. Doğan'ın yıllar sonra eve dönüşüyle birlikte, Tahir'in "asla değişmez" sandığı düzen ilk kez çatırdamaya başlıyor.

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Yeni rolüyle de oldukça beğenilen usta ismin hayatı da hayranları tarafından yakın takibe alındı. Şimdiye kadar sayısız projede yer alan tiyatro köken usta ismin, asıl mesleği ise şaşkınlık yarattı.